Carlos Bolsonaro se junta à caminhada de Nikolas rumo a Brasília

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) se juntou, na manhã desta terça-feira (20/1), à caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que segue do interior de Minas Gerais até Brasília. A chegada ocorreu por volta das 9h35, quando o grupo já havia cruzado a divisa entre Minas Gerais e Goiás.

Ao encontrar Carlos, Nikolas fez uma breve declaração: “Pelo seu pai, pelos presos do dia 8, por esse país. Apruma esse pé que tem muito quilômetro ainda”, afirmou o parlamentar, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, e aos detidos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Segundo Nikolas, a caminhada não se trata de um gesto pessoal, mas de um ato simbólico. “Não é um gesto de vaidade. Não é espetáculo. É um ato de consciência, de amor ao Brasil e de compromisso com a liberdade”, escreveu o deputado, em carta aberta.

No texto, Nikolas diz haver no país uma “perseguição sistemática a opositores” e menciona a situação judicial de Jair Bolsonaro. Segundo ele, o objetivo do ato é chamar atenção para o que classifica como abusos processuais e violações de direitos humanos contra os presos do 8 de janeiro. O parlamentar também defende a derrubada do veto presidencial à dosimetria das penas no Congresso Nacional.

Imagens divulgadas pelo deputado mostram a caminhada com a participação de outros parlamentares aliados, como os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL-CE). O vereador de Belo Horizonte Pablo Almeida (PL-MG) também acompanha a caminhada. A expectativa, segundo Nikolas, é de que novos apoiadores se juntem ao grupo ao longo do percurso.

O deputado pretende chegar a Brasília no domingo (25/1) e afirma que a manifestação terá caráter pacífico. “A caminhada será ordeira e pacífica. Trata-se apenas do exercício legítimo do direito de ir e vir e do direito de manifestação, garantidos pela Constituição”, declarou.

Primeira noite

Em redes sociais, o deputado André Fernandes compartilhou como foi a primeira noite do grupo. Ele e Nikolas passaram a noite no chão de um estabelecimento, no interior de Minas Gerais. André montou uma barraca para dormir, enquanto Nikolas dormiu em frente ao colega, improvisando com um colchão pequeno e uma coberta. Segundo os parlamentares, eles percorreram 36km ontem.

