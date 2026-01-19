Pedro Rousseff sobre caminhada de Nikolas a Brasília: 'Chupetinha surtou'

O vereador de Belo Horizonte (MG) Pedro Rousseff (PT) reagiu com ironia após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciar uma caminhada até Brasília (DF) como “protesto político” ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O trajeto começou pela manhã e será realizado pela BR-040, totalizando aproximadamente 240 quilômetros, percorridos ao longo de sete dias de caminhada. A expectativa é que o deputado chegue à capital federal no próximo domingo (25/1), reunindo apoiadores e cidadãos ao longo do percurso.

Pedro Rousseff reagiu em post no X (antigo Twitter): “Piada! Nikolas chupetinha acabou de ter um surto e afirmou que vai a pé andando de Paracatu até Brasília”.

Nikolas afirmou que desistiu de retornar para casa após sentir o que classificou como uma inquietação diante do cenário político nacional. Segundo ele, o país vive uma sucessão de “escândalos” que teriam provocado a naturalização de fatos que, em sua avaliação, deveriam gerar maior indignação.

“O objetivo dele é pressionar o ministro Alexandre de Moraes a soltar o presidiário Jair Bolsonaro. Tem que rir”, concluiu o vereador.

Caminhada de Nikolas

Segundo Nikolas, a caminhada simboliza resistência democrática e esperança: “Terminei uma agenda em Minas. Confesso para vocês, ia voltar para casa. Mas, durante muito tempo meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo. Escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem ficado em uma posição, quase uma manipulação psicológica, onde nada abala mais a gente. O sentimento é de impotência, diante das prisões injustas de manifestantes do dia 8 de janeiro, do próprio presidente Bolsonaro, em relação aos escândalos, do governo e do STF”.

O deputado também mencionou o que chamou de “prisões injustas” relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e citou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Esse sentimento de impotência não é só de vocês. É um sentimento nosso também”, afirmou Nikolas, ao dizer que parte de deputados e senadores compartilharia da mesma avaliação sobre o momento político.

Segundo apurou o EM, Nikolas deve caminhar cerca de 40 quilômetros por dia. O parlamentar está acompanhado de seguranças pessoais, mas tem encontrado apoiadores ao longo do trajeto, que passam a segui-lo durante a caminhada. Ao lado desse grupo, ele segue em direção a Brasília, embora o ponto final do percurso ainda não tenha sido definido. Durante o trajeto, Nikolas tem recebido água de apoiadores e chegou a ganhar uma bandeira do Brasil.

