Assine
overlay
Início Política
EX-PRESIDENTE PRESO

Bolsonaro pede a Moraes para receber Tarcísio na Papudinha

Ex-presidente depende de aval de Alexandre de Moraes para visita do governador de São Paulo durante cumprimento de pena em Brasília

Publicidade
Carregando...
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
AB
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
19/01/2026 16:40

compartilhe

SIGA
x
Tarcísio não participará da manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista por conta do procedimento médico que será realizado no mesmo dia.
Tarcísio é pré-candidato à reeleição como governador de São Paulo crédito: Reprodução/Redes Sociais

Preso desde a última quinta-feira (15/1) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para receber a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O pedido foi encaminhado pela defesa e aguarda decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Desde a transferência para a Papudinha, todas as visitas, com exceção da esposa, Michelle Bolsonaro, além de advogados e médicos, precisam de autorização prévia do relator do caso no STF.

A última vez que Bolsonaro e Tarcísio se encontraram foi em setembro do ano passado, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar. À época, segundo aliados, a conversa teve como foco o cenário político e eleitoral de 2026.

Outras visitas

Além do governador paulista, a defesa também solicitou autorização para que Bolsonaro receba Bruno Torres Dourado, ex-assessor de Tarcísio e irmão de Michelle Bolsonaro, e Bruno Scheid, assessor do ex-presidente.

Leia Mais

Na Papudinha, as visitas podem ocorrer tanto na área interna quanto na externa da unidade. O regime permite horários ampliados, em dois dias da semana, quartas e quintas-feiras, com três faixas possíveis: das 8h às 10h, das 11h às 13h ou das 14h às 16h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes da transferência para o complexo penitenciário, Bolsonaro ficou preso por quase dois meses na Superintendência da Polícia Federal, onde o acesso de visitantes era mais restrito, limitado às terças e quintas-feiras, entre 9h e 11h.

Tópicos relacionados:

bolsonaro eleicoes jair-bolsonaro moraes papudinha tarcisio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay