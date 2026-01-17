Apesar dos sinais de apoio, Tarcísio não gostaria de ter Michelle como vice

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta semana para demonstrar apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), marcando um contraponto com a pré-candidatura à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que Jair Bolsonaro apontou em dezembro como seu preferido para a corrida presidencial. Apesar do gesto da ex-primeira-dama e das especulações de que ela gostaria de integrar uma possível chapa presidencial, tê-la como vice em uma eventual candidatura ao Planalto não é o desejo do governador, segundo pessoas próximas a ele.

Interlocutores de Tarcísio dizem, sob reserva, que ele já expressou preferência por dois nomes em uma possível chapa ao Planalto. O primeiro é o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que também tem se colocado como pré-candidato e apontou que levará seu nome até o fim da corrida presidencial. Outro nome sonhado por Tarcísio como possível parceira de chapa é o da senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Os motivos são pragmáticos. Zema pode trazer para a chapa a força do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais. Ele deixará o governo com uma avaliação de sua gestão bastante positiva, acima de 62%. Já Tereza Cristina, que foi colega do governador de São Paulo no ministério de Jair Bolsonaro, teria o potencial de agregar o apoio do agronegócio, além do eleitorado feminino e conservador. A senadora também é vista como uma mulher de direita com o perfil mais moderado, uma marca que Tarcísio precisará buscar caso seja mesmo candidato ao Planalto.