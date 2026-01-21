Caminhada de Nikolas une influenciadores, cantor e pastor; veja lista

A caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) segue crescendo. O parlamentar está percorrendo trajeto de 240 km rumo a Brasília (DF) para protestar contra o governo Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF). Dezenas de políticos já se uniram ao movimento, além de influenciadores, cantor, pastor e apoiadores anônimos. Veja a lista completa ao fim da matéria.

Os primeiros a se juntar foram os deputados federais André Fernandes (PL-CE) e Gustavo Gayer (PL-GO). Depois, outros 10 membros da Câmara chegaram para a caminhada - todos do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Do Senado Federal, apareceram três representantes: Marcio Bittar (PL-AC), José Medeiros (PL-MT) e Magno Malta (PL-ES). O último está em fase de recuperação após uma cirurgia nos joelhos e chegou de muleta para a caminhada, mas depois passou para uma cadeira de rodas.

Diversos vereadores estiveram ao lado de Nikolas. De Belo Horizonte, apareceram Pablo Almeida (PL) e Vile Santos (PL), que integram o grupo político liderado pelo deputado e costumam posar ao lado dele nas agendas na capital mineira. Rafael Satiê (PL), do Rio de Janeiro; Lucas Pavanato (PL) e Zoe Martinez (PL), de São Paulo; Guilherme Kilter (Novo), de Curitiba; e Rony Gabriel (PL), de Erechim, são alguns dos nomes de maior destaque que trabalham nos Legislativos municipais.

Filho “02” de Bolsonaro, Carlos foi mais um que marcou presença na caminhada. Ele deixou o movimento para visitar o pai, preso na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, após condenação por 27 anos e três meses por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Carlos voltou para a caminhada à noite, mas visita Bolsonaro novamente nesta quinta-feira (21/1).

Nem todos os manifestantes são políticos. Influenciadores ligados à extrema direita se juntaram ao movimento, como Pedro Pôncio, ex-membro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e Paulo Kogos. Do universo evangélico, o pastor Guilherme Batista e o cantor gospel Marcelo Bonifácio estiveram presentes.

Rumo a Brasília

Nikolas saiu de Paracatu, no Triângulo Mineiro, com destino a Brasília, onde pretende chegar no domingo (25/1). O grupo já está em Goiás e parou para dormir após percorrer os primeiros 100 km.

Em Brasília, é esperada uma grande manifestação no dia da chegada. Pelas redes sociais, grupos bolsonaristas organizam caravanas de diversos lugares do país para participar do movimento, que ainda não tem local marcado.

Quem está na caminhada de Nikolas

Deputados federais

André Fernandes (PL-CE)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Carol de Toni (PL-SC)

Luciano Zucco (PL-RS)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Zé Trovão (PL-SC);

Marcos Pollon (PL-MS)

Junio Amaral (PL-MG)

Maurício do Vôlei (PL-MG)

José Medeiros (PL-MT)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

Senadores

Magno Malta (PL-ES)

Marcio Bittar (PL-AC)

Deputados estaduais

Chiara Biondini (PL-MG)

Márcio Gualberto (PL-RJ)

Capitão Martim (Republicanos-SP)

Leandro de Jesus (PL-BA)

Gilberto Cattani (PL-MT)

Lucas Polese (PL-ES)

Carmelo Neto (PL-CE)

Capitão Martim (Republicanos-RS)

Vereadores

Pablo Almeida (PL) - Belo Horizonte (MG)

Vile Santos (PL) - Belo Horizonte (MG)

Matheus Braga (PL) - Ipatinga (MG)

Rafael Satiê (PL) - Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Medina (PL) - Recife (PE)

João Pedro Pugina (PL) - Araçatuba (SP)

Lucas Pavanato (PL) - São Paulo (SP)

Zoe Martinez (PL) - São Paulo (SP)

Guilherme Kilter (Novo) - Curitiba (PR)

Eduarda Campopiano - Praia Grande (SP)

Rony Gabriel (PL-RS) - Erechim (RS)

Outros