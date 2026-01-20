Vereador de BH se junta a caminhada de Nikolas rumo à Brasília

O vereador de Belo Horizonte, Pablo Almeida (PL-MG), se juntou à caminhada promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e as condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023. A mobilização percorre um trajeto de aproximadamente 240 quilômetros, partindo do interior de Minas Gerais em direção a Brasília.

Pablo Almeida é o vereador mais votado da história da capital mineira e foi chefe de gabinete de Nikolas Ferreira antes de se eleger para a Câmara Municipal. Aliado político do deputado, ele passou a integrar a mobilização ao longo do percurso, reforçando o grupo de parlamentares que têm aderido ao ato nos últimos dias.

A caminhada, batizada por Nikolas de “caminhada pela liberdade”, já conta com a participação de outros nomes ligados ao PL e deve receber novas adesões até a chegada ao Distrito Federal. Segundo o deputado, a proposta é chamar atenção para o que classifica como excessos do Judiciário e para a situação de Bolsonaro e de outros condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes.

A mobilização teve início em Paracatu, no Noroeste mineiro. Até a primeira parada, Nikolas informou que o grupo percorreu cerca de 38 quilômetros. A expectativa é de que a caminhada chegue a Brasília no domingo (25/1).

A manifestação ocorre em meio à repercussão do veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que reduzia a dosimetria das penas aplicadas aos condenados por atos golpistas. A proposta havia sido aprovada pela Câmara e pelo Senado no fim do ano passado.

Bolsonaro está preso desde novembro de 2025, quando começou a cumprir pena superior a 27 anos de reclusão, em decorrência da condenação por envolvimento na trama golpista. Inicialmente detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, o ex-presidente foi transferido, na semana passada para a Papudinha, prédio anexo ao Complexo da Papuda.