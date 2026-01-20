Assine
LYSSANDRO SIQUEIRA

Zema empossa novo secretário de Meio Ambiente

"Vamos ter um cuidado específico com as nossas unidades de conservação e fomentar o turismo nelas", disse Lyssandro Siqueira, em cerimônia nesta terça-feira

AM
Andrei Megre
20/01/2026 12:43 - atualizado em 20/01/2026 12:44

Lyssandro Siqueira (E) é o novo secretário estadual do Meio Ambiente; ele foi empossado pelo governador Romeu Zema na manhã desta terça-feira (20/01)
Lyssandro Siqueira (E) é o novo secretário estadual do Meio Ambiente; ele foi empossado pelo governador Romeu Zema na manhã desta terça-feira (20/01) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), empossou, nesta terça-feira (20/1), o novo secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Lyssandro Norton Siqueira.

Nomeado em dezembro, ele passou a assumir o cargo oficialmente após a cerimônia realizada no Palácio Tiradentes, sede do governo. Lyssandro assume a vaga deixada por Marília Melo, que se tornou presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) no final do último ano, após crise na pasta em meio à Operação Rejeito. Ela foi escolhida para conduzir o projeto de privatização da estatal, sancionado em 23 de dezembro.

Lyssandro apontou sintonia e continuidade em relação à última gestão da pasta, mas revelou as prioridades que pretende estabelecer durante seu comando.

“Para incrementar um pouco a política ambiental, vamos ter um cuidado específico com as nossas unidades de conservação e fomentar o turismo nelas. E temos um novo marco normativo, a lei geral do licenciamento, que entra em vigor neste início de ano. Isso vai nos gerar um trabalho de adaptação das normas estaduais”, disse, em entrevista após a posse.

O secretário ainda prometeu “avanço nas políticas de saneamento” e fiscalizar “rigorosamente” ações reparatórias das tragédias de Brumadinho e Mariana, além de executar as medidas compensatórias fixadas nos acordos de repactuação.

Lyssandro, inclusive, integrou a equipe que representou o estado na mediação dos acordos que garantiram R$ 37,6 bilhões para Brumadinho e R$ 132 bilhões para Mariana.

Lyssandro Siqueira

Pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o novo secretário atuava como procurador do estado desde 1998. Na academia, se especializou nas áreas de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, sendo membro da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil.

