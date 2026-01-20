Em caminhada para Brasília, Nikolas faz alusão a presos do 8/1 com batom

Na retomada da caminhada para Brasília (DF), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez alusão aos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

Nesta terça-feira (20/1), o parlamentar decidiu vestir uma camiseta branca que diz “Acorda, Brasil!”. Segundo ele, a frase foi escrita “em batom”.

Débora do Batom

Trata-se de uma homenagem para “Débora do Batom”, como ficou conhecida a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Ela pichou a icônica estátua “A Justiça”, em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), ao escrever “Perdeu, mané”, com um batom.

A frase havia sido dita pelo então ministro da Corte Luís Roberto Barroso ao ser confrontado por bolsonaristas em Nova York, logo após Lula (PT) vencer a corrida eleitoral de 2022.

Ela foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Por ter filhas menores de idade, ela cumpre a pena em regime domiciliar. O processo já transitou em julgado.

Débora do Batom se tornou um símbolo da luta bolsonarista pela anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado.

