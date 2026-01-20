Alexandre Frota ironiza Nikolas: "É a caminhada do Flamengo"
Nas redes sociais, Alexandre Frota relatou que também caminhará rumo a Brasília para assistir ao jogo do Flamengo
compartilheSIGA
O ator e político filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Alexandre Frota, afirmou, nesta terça-feira (20/1), que também caminhará rumo a Brasília. A fala registrada em uma postagem, feita nas redes sociais, faz alusão ao protesto do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na publicação, Frota relata que, da mesma forma, também andará por 200 quilômetros até a capital federal. No entanto, afirma que o processo será feito para que ele possa acompanhar o confronto entre Flamengo x Corinthians, válido pela Supercopa do Brasil. A partida está marcada para ocorrer no dia 1º de fevereiro (domingo), no Estádio Nacional Mané Garrincha, na capital federal.
Leia Mais
"Fala, pessoal. Eu também vou caminhar e vou encontrar com eles. 200 quilômetros até Brasília. Vai ser demais. Eu mal posso esperar esse encontro. Vai ser pela liberdade. É a caminhada da liberdade. É a caminhada da vitória do Flamengo. É isso aí. Valeu!", afirmou, antes de vestir uma camisa do rubro-negro carioca.
- Vereador de BH se junta a caminhada de Nikolas rumo à Brasília
- Caravana parte de Belo Horizonte para Brasília em apoio a Nikolas
Confira a fala de Alexandre Frota em alusão à caminhada:
????Alexandre Frota ironiza caminhada de Nikolas Ferreira até Brasília e diz que está caminhando até Brasília para assistir dia 1° Flamengo x Corinthians Super Copa.— Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) January 20, 2026
?????"Fala, pessoal. Eu também vou caminhar e vou encontrar com eles. 200 quilômetros até Brasília. Vai ser demais. Eu… pic.twitter.com/9JNWgESBAP
Caminhada de Nikolas segue pelo 2º dia:
O protesto intitulado como Caminhada pela Justiça e Liberdade começou na segunda-feira (19/1). O movimento terá duração de 7 dias. Começou em Paracatu (MG) e será encerrado em Brasília (DF). Ao todo, serão percorridos 240 quilômetros até domingo (25/1). Cerca de 100 pessoas já se juntaram a Nikolas Ferreira.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia