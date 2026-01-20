Assine
overlay
Início Política
PROTESTO

Alexandre Frota ironiza Nikolas: "É a caminhada do Flamengo"

Nas redes sociais, Alexandre Frota relatou que também caminhará rumo a Brasília para assistir ao jogo do Flamengo

Publicidade
Carregando...
GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
GB
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
20/01/2026 20:37 - atualizado em 20/01/2026 20:40

compartilhe

SIGA
x
Alexandre Frota
Alexandre Frota crédito: Reprodução/Twitter

O ator e político filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Alexandre Frota, afirmou, nesta terça-feira (20/1), que também caminhará rumo a Brasília. A fala registrada em uma postagem, feita nas redes sociais, faz alusão ao protesto do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na publicação, Frota relata que, da mesma forma, também andará por 200 quilômetros até a capital federal. No entanto, afirma que o processo será feito para que ele possa acompanhar o confronto entre Flamengo x Corinthians, válido pela Supercopa do Brasil. A partida está marcada para ocorrer no dia 1º de fevereiro (domingo), no Estádio Nacional Mané Garrincha, na capital federal.

Leia Mais

"Fala, pessoal. Eu também vou caminhar e vou encontrar com eles. 200 quilômetros até Brasília. Vai ser demais. Eu mal posso esperar esse encontro. Vai ser pela liberdade. É a caminhada da liberdade. É a caminhada da vitória do Flamengo. É isso aí. Valeu!", afirmou, antes de vestir uma camisa do rubro-negro carioca.

Confira a fala de Alexandre Frota em alusão à caminhada: 

Caminhada de Nikolas segue pelo 2º dia:

O protesto intitulado como Caminhada pela Justiça e Liberdade começou na segunda-feira (19/1). O movimento terá duração de 7 dias. Começou em Paracatu (MG) e será encerrado em Brasília (DF). Ao todo, serão percorridos 240 quilômetros até domingo (25/1). Cerca de 100 pessoas já se juntaram a Nikolas Ferreira. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

alexandre-frota nikolas-ferreira protesto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay