ELEIÇÕES 2026

Candidatura de Silveira ao Senado enfrenta entraves no PSD

Presidente do PSD em Minas vê dificuldade para viabilizar candidatura do ministro ao Senado pelo partido em 2026

Sílvia Pires
Ana Mendonça
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
Ana Mendonça
Repórter
20/01/2026 20:07

Cassio Soares, presidente do PSD em Minas Gerais, durante entrevista no podcast EM Entrevista
Cassio Soares, presidente do PSD em Minas Gerais, durante entrevista no podcast EM Entrevista crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

O presidente do PSD em Minas Gerais, Cássio Soares, afirmou ver grande dificuldade para que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, seja candidato ao Senado pelo partido nas eleições de 2026. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, concedida nesta terça-feira (20/1), o deputado estadual disse que o principal obstáculo não é de ordem pessoal ou institucional, mas política e eleitoral, diante do atual posicionamento do PSD no estado.

Cássio destacou que mantém uma relação positiva com Silveira desde a fundação da legenda. No entanto, reconheceu que, hoje, ambos atuam em campos políticos distintos, o que impõe limites claros para uma eventual construção eleitoral conjunta. Para o dirigente, essa divergência não inviabiliza a convivência política, mas pesa de forma decisiva quando o debate se desloca para o terreno das urnas.

Silveira, que assumiu o Ministério de Minas e Energia, construiu sua trajetória recente em alinhamento direto com o Palácio do Planalto. Figura próxima do presidente da República, o ministro tem atuado como um dos principais interlocutores do governo federal em Minas Gerais, especialmente nas agendas de energia, infraestrutura e articulação política com prefeitos.

De acordo com o presidente do PSD mineiro, ainda não há uma definição pública sobre o futuro eleitoral de Alexandre Silveira. Cássio afirmou que Silveira sempre deixou claro que assimila a liderança de Lula na definição de seus próximos passos políticos. “Ainda não sabemos o que será o caminho, qual é a vontade, a decisão dele, mas sabemos que será o lado do presidente Lula. Ele sempre deixou muito claro isso”, disse.

Esse alinhamento, na avaliação do dirigente, torna difícil a compatibilização com o projeto defendido atualmente pelo PSD em Minas, que se posiciona no campo de centro-direita e tem como eixo a candidatura do vice-governador Mateus Simões ao Palácio Tiradentes.

“Vejo muita dificuldade. Como vamos ter um palanque em que o candidato a governador, Mateus Simões, está junto com os candidatos de direita, enquanto o candidato ao Senado pede votos para Lula, que é da esquerda? O eleitor não compreende isso. E uma das coisas que o eleitor não perdoa é a incoerência”, afirmou.

O presidente do PSD ressaltou que o tema nunca foi formalmente debatido dentro da legenda e evitou fazer afirmações categóricas sobre o futuro de Silveira. “Eu não posso afirmar isso porque isso nunca foi colocado em discussão. Eu vejo uma dificuldade muito grande por questão de coerência”, afirmou.

