Caravana parte de Belo Horizonte para Brasília em apoio a Nikolas

Cidadãos de Belo Horizonte e da Região Metropolitana estão se organizando para uma caravana rumo a Brasília em apoio à Caminhada pela Liberdade, mobilização nacional que reúne apoiadores em defesa da liberdade, da justiça e da transparência institucional. O ato tem como um de seus principais nomes o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Leia Mais Zema celebra ‘tempo tão longo’ sem tragédias ambientais desde Brumadinho Carlos Bolsonaro se junta à caminhada de Nikolas rumo a Brasília STF torna ré mulher que xingou Flávio Dino em avião

A caravana sai da capital mineira na próxima sexta-feira, 24 de janeiro, com concentração marcada para às 19h, na Praça da Liberdade, seguindo diretamente para Brasília. O retorno está previsto para o sábado, 25 de janeiro, com saída da capital federal às 20h.

Leia: Em caminhada para Brasília, Nikolas faz alusão a presos do 8/1 com batom

A iniciativa ocorre em paralelo à caminhada que Nikolas está fazendo em direção a Brasília. O parlamentar iniciou o trajeto a pé a partir de Minas Gerais, percorrendo trechos diários ao longo das rodovias federais, acompanhado por apoiadores e equipe de segurança. Durante o percurso, ele tem sido recebido por simpatizantes, que se juntam temporariamente à caminhada ou oferecem apoio logístico, como água e alimentação. A ação tem sido divulgada nas redes sociais como um gesto simbólico de protesto e mobilização cívica.

Leia: Em caminhada para Brasília, Nikolas faz alusão a presos do 8/1 com batom

Segundo os organizadores, a caravana tem como objetivo viabilizar a participação presencial de cidadãos que não conseguem acompanhar o trajeto a pé, reforçando a mobilização popular de forma pacífica e organizada. A expectativa é de que participantes de diferentes regiões do estado integrem o ato em Brasília, ampliando a visibilidade do movimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Caminhada pela Liberdade tem reunido lideranças políticas, influenciadores e apoiadores em diversas cidades do país, consolidando-se como uma manifestação de engajamento social e expressão política, com foco na defesa das liberdades individuais e no direito à participação popular.