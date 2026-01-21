Tarcísio cancela visita a Bolsonaro na Papudinha

(FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desmarcou a visita que faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na quinta-feira (22) e disse que vai pedir uma nova data futuramente.

A conversa entre Bolsonaro e Tarcísio seria a primeira desde que o ex-presidente indicou ter escolhido o filho mais velho para disputar as eleições contra Lula (PT). O último encontro entre os dois ocorreu em setembro, quando Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar.

Pessoas próximas à dupla afirmam que a conversa tinha sido agendada a pedido do ex-presidente - agora preso no Batalhão da Polícia Militar conhecido como Papudinha, ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda.

A expectativa era de que Bolsonaro dissesse ao governador que conta com ele para a reeleição ao Governo de São Paulo e que Flávio é o candidato dele para presidente.

Em nota à imprensa, Tarcísio alegou ter compromissos no estado. "A visita do governador Tarcísio de Freitas ao presidente Bolsonaro será adiada a pedido do governador para cumprimento de compromissos em São Paulo. Uma nova data será solicitada", disse a assessoria do governador.

Um aliado de Flávio diz que Tarcísio precisa receber um puxão de orelha de Bolsonaro. Segundo esse interlocutor, caso o governador insista em um apoio envergonhado mesmo após um pedido explícito do ex-presidente, pode arriscar perder eleitores no estado de São Paulo.

Bolsonaristas esperavam que a conversa servisse para mostrar alinhamento na direita. Um deputado federal afirma que muitos parlamentares ainda não entenderam que a decisão de Bolsonaro sobre o filho é para valer. Nesse sentido, diz, será importante que Tarcísio diga também ter ouvido do ex-presidente que o escolhido é Flávio.

Durante um evento de entrega de casas em São José da Bela Vista, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (20), Tarcísio foi questionado a respeito da visita e disse que iria visitar um amigo para prestar solidariedade.

"Eu fico satisfeito de ele [Alexandre de Moraes] ter me dado essa oportunidade. E eu vou lá visitar um amigo, sobretudo um grande amigo. Uma pessoa por quem eu tenho muita consideração. Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e reforçar que ele vai sempre poder contar comigo", afirmou.

Flávio comunicou a decisão do pai sobre a candidatura dele em 5 de dezembro. O senador viajou a São Paulo para conversar com Tarcísio, mas até mesmo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi pega de surpresa com o anúncio.

Diante do ceticismo do mundo político, Flávio divulgou uma carta em 25 de dezembro escrita à mão por Bolsonaro em que ele confirma a indicação do filho mais velho para disputar as eleições contra Lula.

Bolsonaro pretendia comunicar a decisão em entrevista ao portal Metrópoles - em uma espécie de bênção e passagem de bastão pública. A entrevista chegou a ser autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, mas foi desmarcada pelo ex-presidente por alegadas questões de saúde.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, a entrevista também dividia a família. Enquanto Flávio apoiava a conversa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e advogados do ex-presidente se posicionavam contra, apontando possíveis riscos jurídicos e políticos.

Pessoas próximas a Flávio e a Tarcísio afirmam que os dois também precisam conversar sobre o palanque do governador em São Paulo. O ex-secretário estadual de Segurança Guilherme Derrite (PP) é pré-candidato ao Senado, mas a segunda vaga da chapa - que será destinada ao PL - ainda está em aberto.

Sem Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro - os dois campeões de votos do PL no estado em 2022 -, o partido tenta buscar outros candidatos capazes de ganhar uma das vagas ao Senado ou puxar votos para a Câmara dos Deputados.

Em novembro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o partido está testando a viabilidade do nome da deputada federal Rosana Valle (PL-SP).