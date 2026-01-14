Esposa de Tarcísio diz que Brasil 'precisa de um novo CEO, meu marido'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama do estado de São Paulo, Cristiane Freitas, comentou nesta terça-feira (13), em uma publicação nas redes sociais do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que "nosso país precisa de um novo CEO, meu marido!".



Tarcísio havia publicado um vídeo de um discurso em que defende a chegada de um novo CEO para administrar o Brasil, reduzindo o tamanho do Estado, fazendo privatizações e acumulando investimentos.



"A verdade é uma só: O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Estamos limitando o nosso potencial como nação e tirar esse governo atrasado é o único lado que a direita precisa ter em 2026", afirmou o governador.



Mulher de Tarcísio, com quem tem dois filhos, Cristiane, 53, é presidente do Fundo Social de São Paulo, que costuma ser gerido por primeiras-damas. Segundo o fundo, ela é graduada em gestão pública e, ao longo da vida profissional, atuou nas áreas administrativa e do comércio.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, bolsonaristas estão incomodados com a falta de um apoio mais enfático do governador à pré-campanha à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL). Eles afirmam que Tarcísio está frustrado por não ter sido escolhido para a missão.



Nos bastidores, políticos do centrão ainda avaliam que o senador pode acabar desistindo, abrindo caminho para o governador. Flávio nega essa possibilidade.

O empresário Filipe Sabará, que tem articulado a relação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a Faria Lima, disse em nota que se encontrou com o governador na noite de segunda-feira (12) e que reforçou a ele a insatisfação dos bolsonaristas. Segundo Sabará, Tarcísio afirmou que "dará sim total suporte e palanque necessário ao Flávio, na hora certa".

O governador não citou o senador na publicação em que defende a saída do PT do governo federal.



Tarcísio era o candidato preferido do mercado financeiro e do centrão, que deseja uma candidatura que possa unir a direita. Publicamente, o governador sempre disse que seria candidato à reeleição, mas, no ano passado, passou a fazer mais discursos de tom nacional, críticos ao governo federal.



Também nesta terça-feira (13), a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) compartilhou outro discurso de Tarcísio envolvendo a mesma temática. Antes do anúncio da pré-candidatura de Flávio, haviam aumentado as especulações de que o governador seria candidato a presidente com apoio de Bolsonaro, tendo Michelle como vice.

Depois que a ex-primeira-dama criticou publicamente o deputado federal André Fernandes (PL) em evento no Ceará, criando desconforto no partido, Bolsonaro se decidiu pelo filho. Aliados interpretaram que, além de uma tentativa de manter o controle da direita com o clã, a escolha foi também uma forma de sufocar as aspirações de Michelle.



Segundo uma pessoa próxima à ex-primeira dama, ela havia manifestado recentemente que seu nome preferido para a disputa à Presidência era Tarcísio. Após o anúncio de Flávio, Michelle chegou a se afastar de atividades no PL, o que foi interpretado por integrantes do partido como um sinal de que ela estava chateada com a decisão do marido.