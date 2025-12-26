Lula derrotaria Flávio, Tarcísio, Michelle e Ratinho Jr. no segundo turno

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (26/12), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários testados em simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026.

No confronto com o senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 44,1% das intenções de voto, contra 41% do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A diferença entre os dois vem diminuindo mês a mês: era de 9,7 pontos percentuais em outubro, caiu para 6,8 pontos em novembro e chegou a 3,1 pontos em dezembro. Nesse cenário, 9,2% dos eleitores declararam voto em branco ou nulo, e 5,7% não souberam ou não responderam.

O embate mais apertado envolve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Lula aparece com 44% das intenções de voto, enquanto Tarcísio, 42,5%. Nesse cenário, 8,8% dos eleitores declararam voto em branco ou nulo, e 4,7% não souberam ou não responderam.

O instituto também simulou as intenções de voto na disputa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). O presidente soma 44,8% das intenções de voto, ante 41,4% da adversária. O percentual de brancos e nulos nesse cenário é de 9% e indecisos 4,8%.

Em outros confrontos testados, Lula venceria o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), por 43,8% a 40,2%, e ampliaria a vantagem sobre a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP), com 44,6% contra 30,3%.

O levantamento ouviu 2.038 eleitores e a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%.