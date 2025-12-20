Genial Quaest: pesquisa aponta se política vai atrapalhar a ceia de Natal

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A disputa política vai atrapalhar a ceia de Natal? Para a maioria da população, não. É o que revela a pesquisa do instituto Genial Quaest, que ouviu 2.004 pessoas, acima de 16 anos, entre os dias 11 e 14 de dezembro. O nível de confiança é de 95%; e a margem de erro, de dois pontos percentuais.

De acordo com o levantamento, 87% das pessoas afirmaram que a política não vai atrapalhar a participação de familiares na ceia natalina. Outros 11% acreditam que algum parente deixará de comparecer ao encontro por divergências nesse tema.

A maioria (85%) também pretende se reunir com a família para comemorar a data, enquanto 13%, não. Os números são similares à pesquisa feita em dezembro de 2022 e 2023.

Apesar da maioria acreditar que a política não vai atrapalhar o encontro familiar do Natal, 21% dos brasileiros têm algum ou muito receio de que isso aconteça, contra 76% dos que não têm nenhum temor com relação ao tema.

Gastos no Natal

O levantamento também perguntou aos entrevistados se o Natal e os presentes deste ano serão ou não mais fartos do que o anterior. Segundo 37%, a ceia de Natal será menos farta do que a do ano passado. Para 36%, será igual; e para 23%, mais farta.

Metade dos brasileiros (50%) respondeu que vai comprar menos presentes do que no ano passado, enquanto 27% vão gastar a mesma quantidade, e 19% vão comprar mais.

