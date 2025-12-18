A tradição da ceia de réveillon: por que comemos lentilha e romã?

A virada do ano é marcada por comemorações que contam com pratos e comidas típicas integrando as celebrações das pessoas. Da lentilha à romã, esses alimentos transformam a ceia do réveillon em um ritual para atrair sorte, dinheiro e espiritualidade no novo ano. Mas de onde vêm essas tradições tão populares?

Mais do que simples superstições, esses costumes carregam séculos de história e simbolismo, passados de geração a geração. Eles representam a esperança coletiva por um ciclo novo e mais próspero com o propósito de começar o ano com o pé direito.

Leia Mais

Lentilha: a promessa de um ano farto

A tradição de comer lentilha na virada do ano é uma das mais fortes no Brasil, herdada principalmente dos imigrantes italianos. O motivo simbólico crê que comer o grão pode trazer prosperidade e sucesso, já que o formato do alimento se assemelha a uma moeda.

A superstição é clara: comer ao menos uma colher de sopa do grão logo após a meia-noite garantiria um ano financeiramente estável. Por ser um alimento que cresce e aumenta de volume ao ser cozido, a lentilha também simboliza crescimento e fartura, reforçando a ideia de que nunca faltará comida na mesa.

Romã: sementes de abundância

Se a lentilha fala de dinheiro, a romã simboliza a fartura e a fertilidade. Presente em mitologias antigas, como a grega e a romana, a fruta com suas centenas de sementes vermelhas e vibrantes sempre foi vista como um ícone de prosperidade, amor e união.

O costume mais conhecido envolve comer algumas sementes da fruta e guardar algumas delas na carteira para atrair dinheiro. Outra variação do ritual é dedicada aos Reis Magos, pedindo a Baltazar, Gaspar e Belchior que não falte saúde, amor e prosperidade.

O que mais entra no cardápio da sorte?

Além dos clássicos, outros itens disputam espaço na mesa de réveillon. As uvas também são protagonistas. A tradição, de origem espanhola, sugere comer 12 bagos, um para cada badalada da meia-noite, mentalizando um desejo para cada mês do ano que se inicia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Carnes de porco, como lombo ou pernil, são bem-vindas por um motivo simples: o porco fuça para frente, um gesto que remete a progresso e avanço na vida. Já as aves, que ciscam para trás, e os caranguejos, que andam de lado, costumam ser evitados. A crença popular diz que consumir esses alimentos pode trazer atraso de vida ou estagnação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata