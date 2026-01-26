Grande BH: tombamento de caminhão interdita faixa da BR-381
Acidente aconteceu na manhã de domingo (25/1), mas ainda deixa o trânsito lento mais de 24 horas depois na altura de Brumadinho
O tombamento de uma carreta interditou o trânsito nos dois sentidos da BR-381, na altura do Km 529, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (25/1). O acidente ainda deixa reflexos de congestionamento na tarde desta segunda-feira (26).
Conforme a concessionária Arteris, responsável pela rodovia, o veículo tombou entre as duas pistas da via. A operação de retirada do veículo ainda está sendo feita.
A faixa esquerda da pista no sentido São Paulo está interditada. Nesse trecho, há uma lentidão de sete quilômetros. Já para quem trafega no sentido Norte, a pista está com fluxo normal.
O caminhão tombou por volta das 9h40 de domingo. Não houve vítimas, conforme informado pela Arteris. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.