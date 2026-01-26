Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Grande BH: tombamento de caminhão interdita faixa da BR-381

Acidente aconteceu na manhã de domingo (25/1), mas ainda deixa o trânsito lento mais de 24 horas depois na altura de Brumadinho

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/01/2026 15:40 - atualizado em 26/01/2026 15:46

A faixa esquerda da pista sentido São Paulo está interditada crédito: Reprodução/Redes Sociais

O tombamento de uma carreta interditou o trânsito nos dois sentidos da BR-381, na altura do Km 529, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (25/1). O acidente ainda deixa reflexos de congestionamento na tarde desta segunda-feira (26). 

Conforme a concessionária Arteris, responsável pela rodovia, o veículo tombou entre as duas pistas da via. A operação de retirada do veículo ainda está sendo feita.

A faixa esquerda da pista no sentido São Paulo está interditada. Nesse trecho, há uma lentidão de sete quilômetros. Já para quem trafega no sentido Norte, a pista está com fluxo normal.

O caminhão tombou por volta das 9h40 de domingo. Não houve vítimas, conforme informado pela Arteris. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

