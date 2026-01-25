Assine
COLISÃO

BR-365: batida entre carro e carreta mata três pessoas no Triângulo Mineiro

Acidente ocorreu na tarde deste domingo (25/1), em Santa Vitória. Vítimas estavam em um veículo com placa de Goiás completamente destruído

25/01/2026 22:56

Veículo ficou irreconhecível
Veículo ficou irreconhecível crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta resultou na morte de três pessoas na tarde deste domingo (25/1), na BR-365, em Santa Vitória. A colisão fatal aconteceu na altura do km 856 da rodovia, um dos principais eixos de escoamento da região do Triângulo Mineiro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes de resgate foram acionadas por volta das 15h. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram que os três ocupantes do veículo menor morreram instantaneamente com o impacto. 

O carro de passeio, identificado como um Ford Pampa com placas de Quirinópolis (GO), ficou destruído. A identidade das vítimas e a dinâmica exata da colisão ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

A Ecovias do Cerrado, concessionária responsável pelo trecho, informou que houve interdição parcial da pista para o trabalho de desencarceramento e perícia. Apesar da gravidade, o fluxo de veículos não sofreu grandes retenções, operando no sistema de pare e siga durante o atendimento.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região.

