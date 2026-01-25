Excesso de chuva derruba ponte em rodovia mineira
O tráfego de veículos foi totalmente interditado, e ainda não existe um desvio definido devido às fortes chuvas na região
Uma ponte que liga as cidades de Dom Bosco, Bonfinópolis, Brasilândia e Unaí, no quilômetro 800 da rodovia MGC-251, no Noroeste de Minas Gerais, desabou devido à forte correnteza de um córrego. O tráfego de veículos foi totalmente interditado.
Ainda não existe um desvio definido, devido às fortes chuvas na região, conforme decisão conjunta da Polícia Militar Rodoviária (PMRV), do DER e do Corpo de Bombeiros. As alternativas disponíveis são por estradas de terra, o que não é recomendável.
O incidente ocorreu na madrugada deste domingo (25/01). Segundo o Corpo de Bombeiros, o rompimento de um bueiro, aliado à grande quantidade de água, provocou a queda da ponte.
Uma viatura da PMRv, do Batalhão de Unaí, deslocou-se imediatamente ao local e interditou a rodovia, evitando possíveis acidentes.
O trecho encontra-se devidamente sinalizado, com cones e sinalização emergencial improvisada, utilizando árvores e galhos para alertar os usuários da via.
Não há condições para a travessia de veículos ou pedestres no local. Permanecem em atuação a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros Militar e o DER, acompanhando a situação e adotando as providências necessárias.