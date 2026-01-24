Temporal deixa cerca de 40 famílias desalojadas em Várzea da Palma

O município de Várzea Palma, no Norte de Minas, foi castigado por um temporal que inundou ruas e casas em vários bairros, deixando cerca de 40 famílias desalojadas na madrugada e na manhã deste sábado (24/1), segundo a prefeitura local.

Conforme o prefeito de Várzea da Palma, Rodrigo Dalla (Podemos), em três horas, entre três e seis da manhã, foram registrados 110 milímetros de chuva na cidade. O córrego Lameirão, que corta a área urbana, transbordou.

Os bairros mais atingidos foram Pedras Grandes, Caiçara II, Progresso e Planalto. No Bairro Pedras Grandes, a água da chuva invadiu a pista da MGC 496, que dá acesso à Pirapora, Norte de Minas. O trânsito ficou lento no local e dificultou a passagem de veículos.

As famílias que tiveram as casas inundadas perderam colchões, eletrodomésticos mantimentos e outros pertences.

A Prefeitura encaminhou as famílias desalojadas para três escolas municipais, nos bairros Lameirão 2, Pedras Grandes e Planalto.

O prefeito Rodrigo Dalla disse que o município providencia a doação de mantimentos, água mineral, colchões, roupas e outros materiais para os atingidos. Informou também que busca apoio da Coordenadoria Estadual Defesa Civil (Cedec) e do Serviço Social Autônomo (Servas) para o envio de mais donativos para as famílias desalojadas na cidade.

Ele solicita ainda a colaboração das igrejas evangélicas e católicas da cidade para arrecadar doações para os atingidos pelo temporal.

Rio das Velhas

A cidade é cortada pelo Rio das Velhas, que também teve o nível aumentado por causa das fortes chuvas no estado nos últimos dias. A enchente do Velhas causou inundações em comunidades rurais do município, entre elas Cai D´Água, Brejinho, Ilha do Boi e Ilha do Engenho.

No distrito de Barra do Guaicuí, perto do ponto onde o Velhas deságua no Rio São Francisco, o nível do manancial subiu muito nos últimos dias devido às chuvas. O prefeito Rodrigo Dalla informou que a prefeitura faz o monitoramento das pessoas que estão nas áreas de risco para a remoção segura dos moradores, em caso de inundação.