Cidade de MG registra maior volume de chuva dos últimos 26 anos

A cidade de Formiga (MG), no Centro-Oeste do estado, registrou o maior volume de chuva dos últimos 26 anos. Segundo a Defesa Civil, foram contabilizados 211 milímetros em menos de 24 horas nessa sexta-feira (23/1).

Por causa do grande volume de chuva, Formiga registrou alagamentos, quedas de árvores, e a Ponte dos Três Irmãos, uma das principais ligações do município, foi interditada ao apresentar risco estrutural. Em entrevista à TV Alterosa, o agente da Defesa Civil, Coronel Laércio, afirmou que a medida deve impactar o funcionamento do centro da cidade.

“Vamos ter que trabalhar muito e contar com a compreensão da população para que essa ponte seja restaurada o mais rápido possível, inclusive com apoio dos governos estadual e federal”, afirmou.

Para efeito de comparação, o maior volume de chuva registrado em 2024 foi de 63,3 mm, índice que levou o município a decretar Situação de Emergência, posteriormente reconhecida pelo governo federal. Em 2025, o pico foi de apenas 14,6 mm.

Já em 2026, o acumulado ultrapassou os 200 mm em um único dia, sendo classificado pela Defesa Civil como um evento hidrometeorológico severo e de alta excepcionalidade, o maior registrado na cidade em mais de duas décadas.

De acordo com um levantamento preliminar da prefeitura, cerca de 8.418 pessoas foram afetadas, com 16 desalojados, mais de 30 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros e nenhuma morte registrada.

Em nota, a administração municipal informou que o volume de chuva superou a capacidade dos sistemas de drenagem urbana e da infraestrutura pública.

“A administração municipal segue monitorando as condições climáticas, orienta a população a evitar áreas de risco e informa que novos comunicados oficiais serão divulgados conforme a evolução das ações e avaliações técnicas”, diz o comunicado.