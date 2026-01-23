Mais de 300 cidades mineiras estão sob alerta vermelho para chuvas
Está previsto, conforme o Inmet, chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, nesta sexta-feira (23/1)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para chuvas em 307 cidades mineiras nesta sexta-feira (23/1). O aviso representa "grande perigo", com risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.
O instituto prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. A recomendação é desligar aparelhos elétricos, observar alterações em áreas de encostas e permanecer em local abrigado.
O Inmet também informa que, em caso de inundação, é ideal proteger os bens materiais da água envoltos em sacos plásticos.
O alerta atinge municípios das regiões: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Centro-Oeste de Minas, Campo das Vertentes e Noroeste de Minas.
Confira os municípios atingidos
Abaeté
Abadia dos Dourados
Abre Campo
Acaiaca
Além Paraíba
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Alto Rio Doce
Alvinópolis
Amparo do Serra
Antônio Dias
Antônio Prado de Minas
Araçaí
Araponga
Arapuá
Araújos
Araxá
Arcos
Argirita
Astolfo Dutra
Baldim
Bambuí
Barão de Cocais
Barão de Monte Alto
Barra Longa
Bela Vista de Minas
Belo Horizonte
Belo Vale
Betim
Bicas
Biquinhas
Bom Despacho
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Bonfim
Brás Pires
Brumadinho
Cachoeira da Prata
Caetanópolis
Caeté
Caiana
Cajuri
Campos Altos
Canaã
Caparaó
Capela Nova
Capim Branco
Caputira
Caranaíba
Carangola
Caratinga
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Casa Grande
Cataguases
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Cedro do Abaeté
Chiador
Cipotânea
Cláudio
Coimbra
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Confins
Congonhas
Congonhas do Norte
Conselheiro Lafaiete
Contagem
Cordisburgo
Corinto
Coromandel
Coronel Fabriciano
Córrego Danta
Córrego Novo
Cruzeiro da Fortaleza
Cristiano Otoni
Crucilândia
Curvelo
Descoberto
Desterro de Entre Rios
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divinésia
Divino
Divinópolis
Dom Silvério
Dona Eusébia
Dores do Indaiá
Dores do Turvo
Douradoquara
Durandé
Entre Rios de Minas
Ervália
Esmeraldas
Espera Feliz
Estrela Dalva
Estrela do Indaiá
Eugenópolis
Faria Lemos
Felixlândia
Ferros
Fervedouro
Florestal
Fortuna de Minas
Funilândia
Goianá
Guaraciaba
Guarani
Guarará
Guidoval
Guimarânia
Guiricema
Ibiá
Ibirité
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Inhaúma
Inimutaba
Iraí de Minas
Itabira
Itabirito
Itaguara
Itamarati de Minas
Itambé do Mato Dentro
Itapecerica
Itatiaiuçu
Itaúna
Itaverava
Jaboticatubas
Jaguaraçu
Japaraíba
Jeceaba
Jequeri
Jequitibá
João Monlevade
João Pinheiro
Juatuba
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lajinha
Lamim
Laranjal
Leandro Ferreira
Leopoldina
Luisburgo
Luz
Manhuaçu
Manhumirim
Mar de Espanha
Maravilhas
Mariana
Maripá de Minas
Marliéria
Martinho Campos
Martins Soares
Mateus Leme
Matipó
Matozinhos
Matutina
Medeiros
Mercês
Miradouro
Miraí
Moeda
Moema
Monte Carmelo
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Morro do Pilar
Muriaé
Nova Era
Nova Lima
Nova Serrana
Nova União
Onça de Pitangui
Oratórios
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Preto
Paineiras
Palma
Papagaios
Pará de Minas
Paraopeba
Passabém
Patos de Minas
Patrocínio
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra do Indaiá
Pedra Dourada
Pedrinópolis
Pedro Leopoldo
Pequi
Perdigão
Perdizes
Piedade de Ponte Nova
Piedade dos Gerais
Pingo d’Água
Piracema
Piranga
Pirapetinga
Piraúba
Pitangui
Pompéu
Ponte Nova
Porto Firme
Pratinha
Presidente Bernardes
Presidente Juscelino
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Quartel Geral
Queluzito
Raposos
Raul Soares
Recreio
Reduto
Ribeirão das Neves
Rochedo de Minas
Rodeiro
Romaria
Rosário da Limeira
Rio Acima
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Manso
Rio Novo
Rio Paranaíba
Rio Piracicaba
Rio Pomba
Sabará
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Cruz do Escalvado
Santa Luzia
Santa Margarida
Santa Maria de Itabira
Santa Rita de Minas
Santa Rosa da Serra
Santana de Cataguases
Santana de Pirapama
Santana do Manhuaçu
Santana do Riacho
Santana dos Montes
Santo Antônio do Aventureiro
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Monte
Santo Antônio do Rio Abaixo
São Brás do Suaçuí
São Domingos do Prata
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gotardo
São João do Manhuaçu
São João Nepomuceno
São Joaquim de Bicas
São José da Lapa
São José da Varginha
São José do Goiabal
São Miguel do Anta
São Pedro dos Ferros
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Rio Preto
Sarzedo
Sem-Peixe
Senador Cortes
Senador Firmino
Senhora de Oliveira
Sericita
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Sete Lagoas
Silveirânia
Simonésia
Tabuleiro
Tapiraí
Taquaraçu de Minas
Teixeiras
Timóteo
Tiros
Tocantins
Tombos
Três Marias
Ubá
Urucânia
Varjão de Minas
Vazante
Vermelho Novo
Vespasiano
Viçosa
Vieiras
Visconde do Rio Branco
Volta Grande