Mais de 300 cidades mineiras estão sob alerta vermelho para chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para chuvas em 307 cidades mineiras nesta sexta-feira (23/1). O aviso representa "grande perigo", com risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

O instituto prevê chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. A recomendação é desligar aparelhos elétricos, observar alterações em áreas de encostas e permanecer em local abrigado.

O Inmet também informa que, em caso de inundação, é ideal proteger os bens materiais da água envoltos em sacos plásticos.

O alerta atinge municípios das regiões: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Centro-Oeste de Minas, Campo das Vertentes e Noroeste de Minas.

Confira os municípios atingidos

Abaeté

Abadia dos Dourados

Abre Campo

Acaiaca

Além Paraíba

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Amparo do Serra

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Araponga

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Argirita

Astolfo Dutra

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bicas

Biquinhas

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfim

Brás Pires

Brumadinho

Cachoeira da Prata

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Campos Altos

Canaã

Caparaó

Capela Nova

Capim Branco

Caputira

Caranaíba

Carangola

Caratinga

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Casa Grande

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Chiador

Cipotânea

Cláudio

Coimbra

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Confins

Congonhas

Congonhas do Norte

Conselheiro Lafaiete

Contagem

Cordisburgo

Corinto

Coromandel

Coronel Fabriciano

Córrego Danta

Córrego Novo

Cruzeiro da Fortaleza

Cristiano Otoni

Crucilândia

Curvelo

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divinópolis

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Douradoquara

Durandé

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Eugenópolis

Faria Lemos

Felixlândia

Ferros

Fervedouro

Florestal

Fortuna de Minas

Funilândia

Goianá

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Ibiá

Ibirité

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Inhaúma

Inimutaba

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itamarati de Minas

Itambé do Mato Dentro

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jequitibá

João Monlevade

João Pinheiro

Juatuba

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lamim

Laranjal

Leandro Ferreira

Leopoldina

Luisburgo

Luz

Manhuaçu

Manhumirim

Mar de Espanha

Maravilhas

Mariana

Maripá de Minas

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Mateus Leme

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Nova Era

Nova Lima

Nova Serrana

Nova União

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Paineiras

Palma

Papagaios

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdizes

Piedade de Ponte Nova

Piedade dos Gerais

Pingo d’Água

Piracema

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Pitangui

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Ribeirão das Neves

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Sabará

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz do Escalvado

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Rita de Minas

Santa Rosa da Serra

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Manhuaçu

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

São Brás do Suaçuí

São Domingos do Prata

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gotardo

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Goiabal

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Sericita

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Sete Lagoas

Silveirânia

Simonésia

Tabuleiro

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Teixeiras

Timóteo

Tiros

Tocantins

Tombos

Três Marias

Ubá

Urucânia

Varjão de Minas

Vazante

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Visconde do Rio Branco

Volta Grande