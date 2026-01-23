Assine
CHUVAS

Árvore de grande porte cai em avenida da Região Centro-Sul de BH

Queda de árvore na Avenida Álvares Cabral, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte mobiliza bombeiros nesta sexta-feira (23/1)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/01/2026 11:38

Entre a manhã de quinta-feira (22/1) e a de hoje, o Corpo de Bombeiros atendeu quase 40 ocorrências relacionadas a queda de árvores na Grande BH
Entre a manhã de quinta-feira (22/1) e a de hoje, o Corpo de Bombeiros atendeu quase 40 ocorrências relacionadas a queda de árvores na Grande BH crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Álvares Cabral, esquina com a Rua Espírito Santo, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (23/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), esta é uma das 39 ocorrências que os militares atenderam entre a manhã dessa quinta (22/1) e a manhã de hoje na Região Metropolitana de BH.

Conforme o balanço do CBMMG, foram registradas 22 ocorrências de árvores caídas em vias públicas na Grande BH entre às 9h de ontem e mesmo horário desta sexta-feira.

Já em relação à árvores caídas sobre casas, foram nove ocorrências na região e, uma sobre um veículo. Houve sete ocorrências de árvore com risco iminente de queda no período.

