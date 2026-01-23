Árvore de grande porte cai em avenida da Região Centro-Sul de BH
Queda de árvore na Avenida Álvares Cabral, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte mobiliza bombeiros nesta sexta-feira (23/1)
Uma árvore de grande porte caiu na Avenida Álvares Cabral, esquina com a Rua Espírito Santo, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (23/1).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), esta é uma das 39 ocorrências que os militares atenderam entre a manhã dessa quinta (22/1) e a manhã de hoje na Região Metropolitana de BH.
Conforme o balanço do CBMMG, foram registradas 22 ocorrências de árvores caídas em vias públicas na Grande BH entre às 9h de ontem e mesmo horário desta sexta-feira.
Já em relação à árvores caídas sobre casas, foram nove ocorrências na região e, uma sobre um veículo. Houve sete ocorrências de árvore com risco iminente de queda no período.