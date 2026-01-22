Assine
overlay
Início Gerais
QUEDA DE ÁRVORE

Galho de árvore cai em carro na Região Centro-Sul de BH

BH registra forte chuva na manhã desta quinta-feira (22/1), e previsão indica precipitações elevadas ao longo do dia. Saiba como se proteger

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/01/2026 10:16 - atualizado em 22/01/2026 10:17

compartilhe

SIGA
x
Um galho de árvore caiu sobre um carro na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Santo Antônio, em BH, mas ninguém se feriu
Um galho de árvore caiu em um carro na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Santo Antônio, em BH, mas ninguém se feriu crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Um galho de árvore caiu em um carro na Avenida Prudente de Morais, na altura do número 32, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (22/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), não há feridos. Os militares foram acionados para realizar o corte da espécime. Mas a Prefeitura de BH (PBH) já havia realizado o serviço. 

A queda do galho ocorreu em meio à forte chuva que atinge a capital nesta quinta-feira.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia terá chuva extremamente forte e acumulado significativo. Segundo o órgão municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) estabelece que 1 milímetro de chuva por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caem 20 litros de água.

No entanto, a Defesa Civil de BH informou que a capital deve registrar entre 200 mm e 300 mm de chuva até sexta-feira (23/1), sendo que o volume diário pode ultrapassar os 60 mm. Nesta quinta, a previsão é de até 90 mm, ou seja, mais de um quarto (27%) do estimado para o mês em apenas um dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Tópicos relacionados:

arvore bh chuva corpo-de-bombeiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay