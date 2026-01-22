Galho de árvore cai em carro na Região Centro-Sul de BH
BH registra forte chuva na manhã desta quinta-feira (22/1), e previsão indica precipitações elevadas ao longo do dia. Saiba como se proteger
Um galho de árvore caiu em um carro na Avenida Prudente de Morais, na altura do número 32, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (22/1).
De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), não há feridos. Os militares foram acionados para realizar o corte da espécime. Mas a Prefeitura de BH (PBH) já havia realizado o serviço.
A queda do galho ocorreu em meio à forte chuva que atinge a capital nesta quinta-feira.
De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia terá chuva extremamente forte e acumulado significativo. Segundo o órgão municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) estabelece que 1 milímetro de chuva por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caem 20 litros de água.
No entanto, a Defesa Civil de BH informou que a capital deve registrar entre 200 mm e 300 mm de chuva até sexta-feira (23/1), sendo que o volume diário pode ultrapassar os 60 mm. Nesta quinta, a previsão é de até 90 mm, ou seja, mais de um quarto (27%) do estimado para o mês em apenas um dia.
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).