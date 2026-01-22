Galho de árvore cai em carro na Região Centro-Sul de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um galho de árvore caiu em um carro na Avenida Prudente de Morais, na altura do número 32, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (22/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), não há feridos. Os militares foram acionados para realizar o corte da espécime. Mas a Prefeitura de BH (PBH) já havia realizado o serviço.

A queda do galho ocorreu em meio à forte chuva que atinge a capital nesta quinta-feira.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia terá chuva extremamente forte e acumulado significativo. Segundo o órgão municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) estabelece que 1 milímetro de chuva por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caem 20 litros de água.

No entanto, a Defesa Civil de BH informou que a capital deve registrar entre 200 mm e 300 mm de chuva até sexta-feira (23/1), sendo que o volume diário pode ultrapassar os 60 mm. Nesta quinta, a previsão é de até 90 mm, ou seja, mais de um quarto (27%) do estimado para o mês em apenas um dia.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

