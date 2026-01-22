BH: Árvore de grande porte ameaça cair sobre praça e imóveis
Localizado dentro do Parque Municipal Monsenhor Expedito D’Ávila, tronco já derrubou parte do muro que cerca a área verde
Uma árvore de grande porte localizada no Parque Municipal Monsenhor Expedito D’Ávila, anteriormente chamado Julien Rien, no Bairro Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, é vista com preocupação por moradores e transeuntes. Ela já derrubou parte do muro que cerca a área verde e ameaça cair sobre a Praça Marino Mendes Campos, além de também oferecer risco a um prédio residencial.
O Estado de Minas esteve no local, que não estava isolado à passagem de pessoas e veículos. Alguns galhos aparentemente serrados estavam sobre a calçada. Caso a árvore caia, pode atingir um poste de iluminação e cabos de energia elétrica.
Contatada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que começou a retirar a árvore no dia 10/1, um sábado. No entanto, ainda de acordo com a administração municipal, os serviços não foram concluídos devido ao porte da árvore.
A PBH afirmou ainda que seguirá realizando o processo de retirada até a completa supressão da árvore e que adota todas as medidas de segurança necessárias. Porém, não forneceu uma data para a conclusão dos trabalhos no local.