ATENÇÃO!

Defesa Civil emite alerta para risco geológico forte em Belo Horizonte

O aviso é válido para todas as regiões da capital mineira até a próxima segunda-feira (26/1)

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
22/01/2026 17:56 - atualizado em 22/01/2026 18:14

Aviso da Defesa Civil municipal é válido para todas as regionais de Belo Horizonte
Belo Horizonte está em alerta para risco geológico forte até a próxima segunda-feira (26/1). O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal nesta quinta-feira (22/1).

De acordo com o órgão, o aviso é válido para todas as regiões. O risco geológico é classificado como forte quando há acumulado de chuva igual ou maior que 70mm em 72 horas.

A Defesa Civil de BH orienta a população a tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos durante esse período. Moradores da capital mineira também devem evitar áreas de risco especialmente durante à noite e madrugada, quando a visibilidade é reduzida.

Recomendações de risco geológico

Se observar qualquer um dos sinais abaixo, deixe o imóvel imediatamente e ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193):

•Trincas nas paredes
•Portas e janelas travando
•Rachaduras no solo
•Água escorrendo da base do barranco
•Inclinação de postes ou árvores
•Muros estufados
•Estalos ou barulhos incomuns no terreno

Previsão de chuva

De acordo com a Defesa Civil municipal, a chuva deve continuar na capital mineira nesta sexta-feira (23/1). A previsão é que a precipitação seja de intensidade forte, com acumulado significativo. 

Até as 13h desta quinta-feira (22/1), a região de Belo Horizonte que registrou maior volume de chuva foi a Oeste, com 356,2 mm, conforme informações da Defesa Civil municipal. Em seguida, o Barreiro, com acumulado de 317,9 mm, e a regional Noroeste, com 297,2 mm. 

Recomendações em caso de chuva forte 

•Redobre a atenção! Evite áreas alagadas, córregos e ribeirões durante a chuva.
•Não atravesse ruas alagadas nem permita que crianças brinquem em enxurradas ou próximos a cursos d’água.
•Não estacione ou se abrigue sob árvores.
•Mantenha atenção redobrada em encostas e morros.
•Se notar rachaduras, fendas ou minas d’água, acione a Defesa Civil.
•Em caso de fios caídos, ligue para a CEMIG (116) ou corpo de bombeiros (193).
•Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

