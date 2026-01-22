MG: mais de 300 cidades estão sob grande risco de alagamentos

Belo Horizonte e outras 306 cidades de Minas Gerais estão sob alerta vermelho de acumulado de chuvas nesta quinta-feira (22/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os municípios têm grande perigo de alagamentos e deslizamentos. O aviso é válido até o fim deste sábado (24/1).

Veja mais abaixo quais cidades estão sob alerta.

Moradores das cidades sob alerta podem esperar chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há alto risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

O estado também conta, até a manhã de sábado (24/1), com 564 municípios sob alerta laranja. Nessas cidades, a chuva deve ficar em torno de 30 mm/dia a 60 mm/h ou 50 mm/dia a 100 mm/dia. Existe risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Todos os demais municípios de Minas estão em alerta amarelo, podendo contar com chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco. Esse alerta também é válido até a manhã do próximo sábado (22/1)



Como se mede a chuva em mm?

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Recomendações em caso de chuva

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



Municípios sob alerta vermelho

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Além Paraíba

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Amparo do Serra

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Araponga

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Argirita

Astolfo Dutra

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barra Longa

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Vale

Betim

Bicas

Biquinhas

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bonfim

Brás Pires

Brumadinho

Cachoeira da Prata

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Campos Altos

Canaã

Caparaó

Capela Nova

Capim Branco

Caputira

Caranaíba

Carangola

Caratinga

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Casa Grande

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Chiador

Cipotânea

Cláudio

Coimbra

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Confins

Congonhas

Congonhas do Norte

Conselheiro Lafaiete

Contagem

Cordisburgo

Corinto

Coromandel

Coronel Fabriciano

Córrego Danta

Córrego Novo

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divinópolis

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Douradoquara

Durandé

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Eugenópolis

Faria Lemos

Felixlândia

Ferros

Fervedouro

Florestal

Fortuna de Minas

Funilândia

Goianá

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Ibiá

Ibirité

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Inhaúma

Inimutaba

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itamarati de Minas

Itambé do Mato Dentro

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jequitibá

João Monlevade

João Pinheiro

Juatuba

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lamim

Laranjal

Leandro Ferreira

Leopoldina

Luisburgo

Luz

Manhuaçu

Manhumirim

Maravilhas

Mar de Espanha

Mariana

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Mateus Leme

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Nova Era

Nova Lima

Nova Serrana

Nova União

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Paineiras

Palma

Papagaios

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdizes

Piedade de Ponte Nova

Piedade dos Gerais

Pingo d'Água

Piracema

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Pitangui

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Cruz do Escalvado

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Manhuaçu

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Minas

Santa Rosa da Serra

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

São Brás do Suaçuí

São Domingos do Prata

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gotardo

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Goiabal

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Sericita

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Sete Lagoas

Silveirânia

Simonésia

Tabuleiro

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Teixeiras

Timóteo

Tiros

Tocantins

Tombos

Três Marias

Ubá

Urucânia

Varjão de Minas

Vazante

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Municípios sob alerta laranja

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Aimorés

Além Paraíba

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Angelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Arcos

Argirita

Aricanduva

Arinos

Astolfo Dutra

Ataléia

Augusto de Lima

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bom Sucesso

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Brás Pires

Braúnas

Brumadinho

Buenópolis

Bugre

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira da Prata

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Camacho

Campanário

Campo Azul

Campos Altos

Canaã

Canápolis

Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capelinha

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitão Enéas

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Carbonita

Carmésia

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmópolis de Minas

Casa Grande

Cascalho Rico

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Centralina

Chácara

Chalé

Chapada Gaúcha

Chiador

Cipotânea

Claro dos Poções

Cláudio

Coimbra

Coluna

Conceição da Barra de Minas

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Cônego Marinho

Confins

Congonhas

Congonhas do Norte

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Contagem

Coração de Jesus

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cuparaque

Curvelo

Datas

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Douradoquara

Durandé

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Florestal

Formiga

Formoso

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Funilândia

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Goiabeira

Goianá

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Grupiara

Guanhães

Guaraciaba

Guaraciama

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Iapu

Ibertioga

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibirité

Icaraí de Minas

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Imbé de Minas

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Ipiaçu

Itabira

Itabirinha

Itabirito

Itacambira

Itacarambi

Itaguara

Itamarandiba

Itamarati de Minas

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Itueta

Ituiutaba

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japaraíba

Japonvar

Jeceaba

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Raydan

Juatuba

Juiz de Fora

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lamim

Laranjal

Lassance

Leandro Ferreira

Leopoldina

Lima Duarte

Lontra

Luisburgo

Luislândia

Luz

Madre de Deus de Minas

Malacacheta

Manga

Manhuaçu

Manhumirim

Mantena

Maravilhas

Mar de Espanha

Mariana

Marilac

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matias Barbosa

Matias Cardoso

Matipó

Matozinhos

Matutina

Mendes Pimentel

Mercês

Mesquita

Minas Novas

Mirabela

Miradouro

Miraí

Miravânia

Moeda

Moema

Monjolos

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Montes Claros

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Muriaé

Mutum

Nacip Raydan

Naque

Natalândia

Nazareno

Nova Era

Nova Lima

Nova Módica

Nova Porteirinha

Nova Serrana

Nova União

Olhos-d'Água

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Paineiras

Paiva

Palma

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Passa Tempo

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedras de Maria da Cruz

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Periquito

Pescador

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pingo d'Água

Pintópolis

Piracema

Piranga

Pirapetinga

Pirapora

Piraúba

Pitangui

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Ponto Chique

Porteirinha

Porto Firme

Prados

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Riachinho

Riacho dos Machados

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Vermelho

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Sabará

Sabinópolis

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rosa da Serra

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Félix de Minas

São Francisco

São Francisco de Paula

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João do Manteninha

São João do Oriente

São João do Pacuí

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Divino

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

São Tiago

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serro

Sete Lagoas

Setubinha

Silveirânia

Simão Pereira

Simonésia

Sobrália

Tabuleiro

Taparuba

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tombos

Três Marias

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Ubá

Ubaí

Ubaporanga

Uberlândia

Unaí

Uruana de Minas

Urucânia

Urucuia

Vargem Alegre

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata