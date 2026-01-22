Previsão do tempo em BH: chuva vai dar trégua nesta quinta-feira (22/1)?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva constante não tem dado trégua a Belo Horizonte nesta semana e a previsão do tempo indica que o cenário permanecerá igual nesta quinta-feira (22/1). Segundo a Defesa Civil municipal, o dia terá chuva extremamente forte e acumulado significativo.

A temperatura mínima registrada foi de 15,7°C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com a sensação térmica térmica de 6,2°C. A máxima pode chegar a 20°C. Já a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

Conforme a previsão, o dia na capital mineira é de céu encoberto com chuva, por vezes fortes, e a qualquer hora.

De acordo com a empresa de meteorologia MetSul, a capital mineira tem alto risco de chuva, por vezes forte a intensa, entre hoje e sábado (24/1) com possibilidade de precipitação torrencial em alguns momentos. Essa previsão indica que pode haver transtornos, como alagamentos e enchentes.

Mínimas registradas por regional em 22/1

Barreiro: 17,1 °C, às 4h35.

Centro-Sul: 16,4 °C, às 3h05.

Oeste: 15,7 °C, com sensação térmica de 6,4 °C, às 5h.

Pampulha: 17,7 °C, com sensação térmica de 19,2 °C, às 4h.

Venda Nova: 17,9 °C, às 5h10.

Chuva em janeiro

Belo Horizonte registrou muita chuva nos primeiros dias de 2026, o que coincide com o previsto pela meteorologia que sinalizou um acumulado alto de precipitação em BH para o mês de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo a Defesa Civil de BH, a capital deve registrar entre 200 e 300mm de chuva até sexta-feira (23/1), sendo que o volume diário pode ultrapassar os 60mm. Nesta quinta, a previsão é de até 90mm, isto é, mais de um quarto do estimado para o mês em apenas um dia.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até às 5h30 em 22/1:

Barreiro: 283,2 (85,6%)



Centro-Sul: 265,4 (80,2)



Hipercentro: 182,8 (55,2%)



Leste: 221,2 (66,8%)



Nordeste: 254 (76,8%)



Noroeste: 270,6 (81,8%)



Norte: 245,4 (74,2%)



Oeste: 327,6 (99%)



Pampulha: 249,8 (75,5%)



Venda Nova: 209,8 (63,4%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Risco geológico

Um alerta para risco geológico em diferentes regiões da capital foi emitido nessa terça (20/1), mas sofreu atualizações com o volume de chuva registrado nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Há um alerta forte para todas as regionais válido até segunda-feira (26/1). A situação é consequência das fortes chuvas registradas nos últimos dias na cidade e a previsão de novas precipitações ao longo da semana.

Quais são os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes;



Água empoçando no quintal;



Portas e janelas emperradas;



Rachaduras no solo;



Água minando da base do barranco;



Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

O cenário meteorológico é semelhante no restante de Minas Gerais, devido a atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que mantém o dia encoberto com condições de chuva a qualquer em praticamente todo o estado. Há previsão para grandes acumulados de chuva nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, parte do Vale do Rio Doce e da Zona da Mata.

A ZCAS deve atuar sobre o estado, pelo menos, até a sexta-feira (23/1), mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá uma redução das chuvas no Sul de Minas e no Campo das Vertentes. Já no Triângulo, haverá momentos de mormaço e abertura de sol favorecem a ocorrência das típicas pancadas de verão.

Conforme a previsão, o dia será de céu encoberto com pancadas de chuva no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata, Metropolitana e Central. No Triângulo e no Alto Paranaíba, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais regiões, céu nublado com chuva.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações