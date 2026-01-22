Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Previsão do tempo em BH: chuva vai dar trégua nesta quinta-feira (22/1)?

A capital mineira pode registrar mais de um quarto do volume de chuva esperado para todo o mês nesta quinta. Confira a previsão completa para BH e Minas

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/01/2026 08:20 - atualizado em 22/01/2026 12:07

Regional de BH registrou mais que o dobro do volume de chuva esperado para todo o mês de outubro
Regional de BH registrou mais que o dobro do volume de chuva esperado para todo o mês de outubro crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

chuva constante não tem dado trégua a Belo Horizonte nesta semana e a previsão do tempo indica que o cenário permanecerá igual nesta quinta-feira (22/1). Segundo a Defesa Civil municipal, o dia terá chuva extremamente forte e acumulado significativo

A temperatura mínima registrada foi de 15,7°C, às 5h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com a sensação térmica térmica de 6,2°C. A máxima pode chegar a 20°C. Já a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

Conforme a previsão, o dia na capital mineira é de céu encoberto com chuva, por vezes fortes, e a qualquer hora.

De acordo com a empresa de meteorologia MetSul, a capital mineira tem alto risco de chuva, por vezes forte a intensa, entre hoje e sábado (24/1) com possibilidade de precipitação torrencial em alguns momentos. Essa previsão indica que pode haver transtornos, como alagamentos e enchentes.


Mínimas registradas por regional em 22/1

  • Barreiro: 17,1 °C, às 4h35.

  • Centro-Sul: 16,4 °C, às 3h05.

  • Oeste: 15,7 °C, com sensação térmica de 6,4 °C, às 5h.

  • Pampulha: 17,7 °C, com sensação térmica de 19,2 °C, às 4h.

  • Venda Nova: 17,9 °C, às 5h10.

Chuva em janeiro

Belo Horizonte registrou muita chuva nos primeiros dias de 2026, o que coincide com o previsto pela meteorologia que sinalizou um acumulado alto de precipitação em BH para o mês de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo a Defesa Civil de BH, a capital deve registrar entre 200 e 300mm de chuva até sexta-feira (23/1), sendo que o volume diário pode ultrapassar os 60mm. Nesta quinta, a previsão é de até 90mm, isto é, mais de um quarto do estimado para o mês em apenas um dia.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até às 5h30 em 22/1:

  • Barreiro: 283,2 (85,6%)
  • Centro-Sul: 265,4 (80,2)
  • Hipercentro: 182,8 (55,2%)
  • Leste: 221,2 (66,8%)
  • Nordeste: 254 (76,8%)
  • Noroeste: 270,6 (81,8%)
  • Norte: 245,4 (74,2%)
  • Oeste: 327,6 (99%)
  • Pampulha: 249,8 (75,5%)
  • Venda Nova: 209,8 (63,4%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Risco geológico

Um alerta para risco geológico em diferentes regiões da capital foi emitido nessa terça (20/1), mas sofreu atualizações com o volume de chuva registrado nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Há um alerta forte para todas as regionais válido até segunda-feira (26/1). A situação é consequência das fortes chuvas registradas nos últimos dias na cidade e a previsão de novas precipitações ao longo da semana.

Quais são os sinais de deslizamento?

  • Trincas nas paredes;
  • Água empoçando no quintal;
  • Portas e janelas emperradas;
  • Rachaduras no solo;
  • Água minando da base do barranco;
  • Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

O cenário meteorológico é semelhante no restante de Minas Gerais, devido a atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que mantém o dia encoberto com condições de chuva a qualquer em praticamente todo o estado. Há previsão para grandes acumulados de chuva nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, parte do Vale do Rio Doce e da Zona da Mata.

ZCAS deve atuar sobre o estado, pelo menos, até a sexta-feira (23/1), mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá uma redução das chuvas no Sul de Minas e no Campo das Vertentes. Já no Triângulo, haverá momentos de mormaço e abertura de sol favorecem a ocorrência das típicas pancadas de verão.

Conforme a previsão, o dia será de céu encoberto com pancadas de chuva no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata, Metropolitana e Central. No Triângulo e no Alto Paranaíba, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais regiões, céu nublado com chuva.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Tópicos relacionados:

bh chuva clima meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

