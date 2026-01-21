BH: Defesa Civil emite alerta de chuva de até 80mm nesta quarta-feira

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Defesa Civil de Belo Horizonte (MG) emitiu um alerta de chuva na manhã desta quarta-feira (21/01). A previsão é de chuvas entre 60 a 80 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até às 8h de amanhã (22).

O órgão recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva; não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores; e, em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, a recomendação é que a pessoa não se aproxime e entre imediatamente em contato com a CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, a Defesa Civil deve ser avisada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuva forte, granizo, tempestade, vendaval, alagamento, risco de deslizamento de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.



Para acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.