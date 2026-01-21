Assine
ATENÇÃO

BH: Defesa Civil emite alerta de chuva de até 80mm nesta quarta-feira

Nova reunião foi marcada com o MPT para a tarde desta quarta-feira (21/1)

Izabella Caixeta
21/01/2026 13:09
21/01/2026 13:08

BH pode registrar 300mm de chuva nesta semana
BH pode registrar 300mm de chuva nesta semana crédito: Larissa Leone/EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte (MG) emitiu um alerta de chuva na manhã desta quarta-feira (21/01). A previsão é de chuvas entre 60 a 80 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até às 8h de amanhã (22).

O órgão recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva; não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores; e, em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos. 

 

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, a recomendação é que a pessoa não se aproxime e entre imediatamente em contato com a CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, a Defesa Civil deve ser avisada. 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuva forte, granizo, tempestade, vendaval, alagamento, risco de deslizamento de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.

Para acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.

