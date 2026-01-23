Chuva em BH continua nesta sexta (23/1)? Veja a previsão do tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva não tem dado trégua em Belo Horizonte e o tempo deve permanecer instável. Segundo a Defesa Civil municipal, o dia é de chuva forte a qualquer hora nesta sexta-feira (23/1).

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto com pancadas de chuva. As precipitações colocaram todas as regionais do município sob alerta de risco geológico, pelo menos, até segunda-feira (23/1).

Em pleno verão, a capital também tem marcado baixas temperaturas. A mínima registrada nesta sexta foi de 15,1°C, às 1h, com sensação térmica de 7,3°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A máxima pode chegar a 20°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 23/1

Barreiro: 16,3 °C, à 0h50.

Centro-Sul: 15,7 °C, à 0h15.

Oeste: 15,1 °C, com sensação térmica de 7,3 °C, à 1h.

Pampulha: 16,6 °C, com sensação térmica de 17,5 °C, às 2h.

Venda Nova: 17,0 °C, às 2h45.

Chuva em janeiro

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

No entanto, algumas regiões já ultrapassaram o total esperado para os 31 dias. As regiões Barreiro, Nordeste, Noroeste e Oeste registaram, respectivamente, 355,8mm, 335,8mm, 339mm e 402,4mm.

Acumulado de chuva até 6h de 23/1

Barreiro: 355,8 (107,5%)

Centro-Sul: 326,3 (98,6%)

Hipercentro: 250,2 (75,6%)

Leste: 300,8 (90,9)

Nordeste: 335,8 (101,5%)

Noroeste: 339,0 (102,4%)

Norte: 262,0 (79,2%)

Oeste: 402,4 (121,6%)

Pampulha: 320,4 (96,8%)

Venda Nova: 296,2 (89,5%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Em apenas cinco dias, a capital registrou chuva intensa e constante, sendo que a maioria das regiões registraram mais de 100mm no período. As regionais Nordeste, Oeste e Pampulha foram as que contabilizaram mais volume de chuva, somando mais da metade do total esperado para o mês em menos de uma semana.

Acumulado de chuvas (mm), das 0h do dia 18 até às 6h do dia 23/1:

Barreiro: 134,1 (40,5%)

Centro-Sul: 133,3 (40,3%)

Hipercentro: 147,8 (44,7%)

Leste: 156,0 (47,1%)

Nordeste: 171,2 (51,7%)

Noroeste: 31,8 (9,6%)

Norte: 103,4 (31,2)

Oeste: 186,0 56,2%)

Pampulha: 180,0 (54,4%)

Venda Nova: 163,6 (49,4%)

Média climatológica de janeiro: 330,9 mm

Risco geológico

Um alerta para risco geológico em diferentes regiões da capital foi emitido nessa terça (20/1), mas sofreu atualizações com o volume de chuva registrado nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil municipal, avisos para risco moderado são emitidos quando a intensidade da chuva é maior ou igual a 50 mm em 48 horas. Já os alertas para risco forte ocorrem quando o acumulado de chuva supera 70 mm no período de 72h. Ambos representam risco de deslizamentos e desabamentos.

Quais são os sinais de deslizamento?

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperradas.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

É recomendado que a população não fique em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou em áreas sujeitas a soterramento e busque um local seguro. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações