BH: árvore cai sobre portão e poste provocando queda de energia

Um pinheiro de grande porte caiu na Rua Juarez, Bairro União, Região Nordeste de BH, em decorrência dos fortes ventos nesse sábado (17/1), de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A árvore caiu sobre o portão de um imóvel e sobre fios de um poste, provocando queda de energia, que persiste até este domingo (18/1).

O pinheiro também bloqueou a rua e a calçada. O carro que estava estacionado em frente ao imóvel não foi atingido, de acordo com o CBMMG. A corporação foi acionada e realizou o corte do espécime ainda no sábado. A supressão total foi finalizada por volta de 20h20.

A Defesa Civil de BH também foi ao local na noite de sábado e isolou a área. Na manhã deste domingo (18/1), uma equipe do órgão retornou ao ponto e realizou a vistoria no imóvel. “O incidente causou danos à rede elétrica, ao gradil da fachada, ao padrão de energia elétrica e ao muro de divisa com o imóvel vizinho”, informou a Defesa Civil municipal.

Nas imagens feitas pelo órgão, é possível ver que há uma placa indicando que o local seria uma Igreja Batista Cura Divina. No entanto, no Google Maps, o endereço consta como terreiro Ilê Axé Obá Tundê.

Acesso e energia

Ainda de acordo com a Defesa Civil de BH, a área afetada está isolada e o acesso ao imóvel está parcialmente bloqueado devido ao risco de queda do padrão da Cemig. Na noite de sábado, a companhia de energia realizou o desligamento da rede elétrica, garantindo a segurança da área.

Na manhã deste domingo (18/1), a Cemig informou que 55 clientes estão sem energia elétrica, e que a previsão para retomada é nesta tarde. Equipes da companhia estão no local atuando na troca dos dois postes danificados.