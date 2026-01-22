BH sob alerta: chuvas intensas atingem a capital nesta quinta-feira (22/1)

Belo Horizonte está sob alerta de chuva para toda esta quinta-feira (22/1). Segundo a Defesa Civil, o município pode receber volume de água de 60 mm a 80 mm até as 8h desta sexta (23/1).

Moradores devem ficar atentos com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.



Recomendações em caso de chuva

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Chuva em janeiro

Belo Horizonte registrou muita chuva nos primeiros dias de 2026, o que coincide com o previsto pela meteorologia que sinalizou um acumulado alto de precipitação em BH para o mês de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) no primeiro mês do ano para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, houve 20 litros de água.

Segundo a Defesa Civil de BH, a capital deve registrar entre 200 e 300mm de chuva até sexta-feira (23/1), sendo que o volume diário pode ultrapassar os 60 mm. Nesta quinta, a previsão é de até 90 mm, ou seja, mais de um quarto do estimado para o mês em apenas um dia.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata