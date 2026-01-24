Previsão do tempo em BH e MG: chuva continua neste sábado?
Céu segue encoberto na capital; Zona de Convergência do Atlântico Sul começa a perder força no estado
Neste sábado (24/1), a previsão meteorológica para Belo Horizonte indica céu encoberto, chuva a qualquer hora do dia e rajadas de vento ocasionais.
Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 16,9°C, enquanto a máxima prevista é de 22°C. A umidade relativa do ar deve permanecer acima de 80% durante a tarde.
Temperaturas mínimas por regional em BH:
- Barreiro: 17,6°C (às 3h25)
- Centro-Sul: 17,9°C (às 3h05)
- Oeste: 16,9°C, com sensação térmica de 14,5°C (às 4h)
- Pampulha: 18,1°C, com sensação térmica de 20,4°C (às 5h)
- Venda Nova: 18,2°C (às 5h10)
Acumulado de chuva (mm) em Janeiro
- Barreiro: 362,6 (109,6%)
- Centro Sul: 336,4 (101,7)
- Hipercentro: 264 (79,8%)
- Leste: 314,6 (95,1%)
- Nordeste: 346,8 (104,8%)
- Noroeste: 350,2 (105,8%)
- Norte: 309,2 (93,4%)
- Oeste: 415 (125,4%)
- Pampulha: 335 (101,2%)
- Venda Nova: 309,2 (93,4%)
Média Climatológica Janeiro 330,9mm
Previsão para Minas Gerais
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana ainda será marcado por chuvas em Minas Gerais, porém com redução gradual do volume. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a enfraquecer a partir deste sábado (24/1).
A previsão indica:
- Céu encoberto com pancadas de chuva no Noroeste, Zona da Mata, Região Metropolitana e Central Mineira
- Céu nublado com chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes
- Demais regiões: céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas