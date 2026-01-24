Previsão do tempo em BH e MG: chuva continua neste sábado?

Neste sábado (24/1), a previsão meteorológica para Belo Horizonte indica céu encoberto, chuva a qualquer hora do dia e rajadas de vento ocasionais.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 16,9°C, enquanto a máxima prevista é de 22°C. A umidade relativa do ar deve permanecer acima de 80% durante a tarde.

Temperaturas mínimas por regional em BH:

Barreiro: 17,6°C (às 3h25)

17,6°C (às 3h25) Centro-Sul: 17,9°C (às 3h05)

17,9°C (às 3h05) Oeste: 16,9°C, com sensação térmica de 14,5°C (às 4h)

16,9°C, com sensação térmica de 14,5°C (às 4h) Pampulha: 18,1°C, com sensação térmica de 20,4°C (às 5h)

18,1°C, com sensação térmica de 20,4°C (às 5h) Venda Nova: 18,2°C (às 5h10)

Acumulado de chuva (mm) em Janeiro

Barreiro: 362,6 (109,6%)

362,6 (109,6%) Centro Sul: 336,4 (101,7)

336,4 (101,7) Hipercentro: 264 (79,8%)

264 (79,8%) Leste: 314,6 (95,1%)

314,6 (95,1%) Nordeste: 346,8 (104,8%)

346,8 (104,8%) Noroeste: 350,2 (105,8%)

350,2 (105,8%) Norte: 309,2 (93,4%)

309,2 (93,4%) Oeste: 415 (125,4%)

415 (125,4%) Pampulha: 335 (101,2%)

335 (101,2%) Venda Nova: 309,2 (93,4%)

Média Climatológica Janeiro 330,9mm

Previsão para Minas Gerais

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana ainda será marcado por chuvas em Minas Gerais, porém com redução gradual do volume. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começa a enfraquecer a partir deste sábado (24/1).

A previsão indica: