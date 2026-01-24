BH registra queda em mortes violentas e crimes em 2025

O Comando de Policiamento da Capital (CPC), da Polícia Militar de Minas Gerais, divulgou o balanço da criminalidade em Belo Horizonte no ano de 2025.

Os dados indicam queda nos principais indicadores de crimes, especialmente em mortes violentas e em crimes contra pessoas e patrimônio, além de aumento no número de prisões e apreensões.

Em comparação com o ano anterior, a capital mineira apresentou os seguintes resultados:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mortes violentas: -17,3% (59 vidas preservadas)

-17,3% (59 vidas preservadas) Crimes violentos contra pessoas: -14,7% (85 vítimas a menos)

-14,7% (85 vítimas a menos) Crimes violentos contra o patrimônio: -25,1% (2.145 vítimas a menos)

-25,1% (2.145 vítimas a menos) Prisões por mortes violentas: +13,9% (62 prisões a mais)

+13,9% (62 prisões a mais) Prisões por crimes violentos contra pessoas: +7,24% (136 prisões a mais)

+7,24% (136 prisões a mais) Prisões por crimes violentos contra o patrimônio: +17,41% (622 prisões a mais)

+17,41% (622 prisões a mais) Prisões por furtos de veículos: +35,12% (86 prisões a mais)

+35,12% (86 prisões a mais) Armas de fogo apreendidas: +15,27% (75 apreensões a mais)

Segundo a Polícia Militar, os resultados refletem mais prevenção e segurança para a população, além de demonstrar o reforço nas ações de policiamento, investigação e operações preventivas na capital ao longo do ano.