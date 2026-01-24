Assine
BH registra queda em mortes violentas e crimes em 2025

Mortes violentas, crimes contra pessoas e patrimônio tiveram redução; prisões aumentaram

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/01/2026 12:36

Criminalidade cai em Belo Horizonte em 2025, aponta PM crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O Comando de Policiamento da Capital (CPC), da Polícia Militar de Minas Gerais, divulgou o balanço da criminalidade em Belo Horizonte no ano de 2025.

Os dados indicam queda nos principais indicadores de crimes, especialmente em mortes violentas e em crimes contra pessoas e patrimônio, além de aumento no número de prisões e apreensões.

Em comparação com o ano anterior, a capital mineira apresentou os seguintes resultados:

  • Mortes violentas: -17,3% (59 vidas preservadas)
  • Crimes violentos contra pessoas: -14,7% (85 vítimas a menos)
  • Crimes violentos contra o patrimônio: -25,1% (2.145 vítimas a menos)
  • Prisões por mortes violentas: +13,9% (62 prisões a mais)
  • Prisões por crimes violentos contra pessoas: +7,24% (136 prisões a mais)
  • Prisões por crimes violentos contra o patrimônio: +17,41% (622 prisões a mais)
  • Prisões por furtos de veículos: +35,12% (86 prisões a mais)
  • Armas de fogo apreendidas: +15,27% (75 apreensões a mais)

Segundo a Polícia Militar, os resultados refletem mais prevenção e segurança para a população, além de demonstrar o reforço nas ações de policiamento, investigação e operações preventivas na capital ao longo do ano.

