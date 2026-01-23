Assine
overlay
Início Gerais
MORTE SUSPEITA

Mulher é encontrada morta em casa e circunstâncias levam suspeita de crime

Segundo os bombeiros, há suspeita de crime. Caso aconteceu em São João Del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/01/2026 12:54

compartilhe

SIGA
x
Bombeiros foram chamados para socorrer vítima em parada cardiorrespiratória
Bombeiros foram chamados para socorrer vítima em parada cardiorrespiratória crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 30 anos foi encontrada morta em casa, no bairro Senhor dos Montes, na cidade de São João Del-Rei (MG), Região do Campo das Vertentes, na manhã desta sexta-feira (23/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) dão conta de que a corporação recebeu um chamado de parada cardiorrespiratória no endereço e, ao chegar lá, a vítima já não apresentava sinais vitais.

Leia Mais

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou a morte.

Segundo os bombeiros, as circunstâncias em que a mulher foi encontrada trazem suspeita de crime. Ela não estava sozinha em casa.

Demais detalhes do caso ainda não foram divulgados. A ocorrência segue em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

assassinato corpo-de-bombeiros crime homicidio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay