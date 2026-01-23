Mulher é encontrada morta em casa e circunstâncias levam suspeita de crime
Segundo os bombeiros, há suspeita de crime. Caso aconteceu em São João Del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais
Uma mulher de 30 anos foi encontrada morta em casa, no bairro Senhor dos Montes, na cidade de São João Del-Rei (MG), Região do Campo das Vertentes, na manhã desta sexta-feira (23/1).
Informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) dão conta de que a corporação recebeu um chamado de parada cardiorrespiratória no endereço e, ao chegar lá, a vítima já não apresentava sinais vitais.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e confirmou a morte.
Segundo os bombeiros, as circunstâncias em que a mulher foi encontrada trazem suspeita de crime. Ela não estava sozinha em casa.
Demais detalhes do caso ainda não foram divulgados. A ocorrência segue em andamento.
