Mulher que estava desparecida é encontrada morta em Araguari

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em um trabalho de buscas envolvendo as Polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) de Araguari, no Triângulo Mineiro, o corpo de Joyce Karoline Silva, de 25 anos, foi encontrado nessa terça-feira (20/1). O suspeito do crime, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante.

Apesar de ser dada como desparecida desde 13 de janeiro, a vítima tinha sido vista pela última vez pela família, em Deolinda, distrito de Cruzeiro do Sul, no dia 5 do mesmo mês.

O corpo de Joyce foi encontrado na casa dela, com um ferimento no pescoço, provocado por uma faca.

O suspeito confessou o crime. Ele teria aplicado um golpe no pescoço da vítima durante uma relação sexual.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Araguari, delegado Rodrigo Franco, o suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

“Comportamentos obsessivos, ameaças e outros atos violentos devem ser comunicados imediatamente. A participação da sociedade é essencial para prevenir e reprimir crimes que colocam em risco a vida e a segurança das vítimas”, disse o delegado Rodrigo Faria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para entrar em contato com a polícia, ligue 190; para contatar a Central de Atendimento à Mulher, o número é 180.