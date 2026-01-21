Mulher que estava desparecida é encontrada morta em Araguari
A polícia prendeu o suspeito pelo feminicídio. A vítima foi morta com uma facada no pescoço durante relação sexual
Em um trabalho de buscas envolvendo as Polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) de Araguari, no Triângulo Mineiro, o corpo de Joyce Karoline Silva, de 25 anos, foi encontrado nessa terça-feira (20/1). O suspeito do crime, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante.
Apesar de ser dada como desparecida desde 13 de janeiro, a vítima tinha sido vista pela última vez pela família, em Deolinda, distrito de Cruzeiro do Sul, no dia 5 do mesmo mês.
O corpo de Joyce foi encontrado na casa dela, com um ferimento no pescoço, provocado por uma faca.
O suspeito confessou o crime. Ele teria aplicado um golpe no pescoço da vítima durante uma relação sexual.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Araguari, delegado Rodrigo Franco, o suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.
“Comportamentos obsessivos, ameaças e outros atos violentos devem ser comunicados imediatamente. A participação da sociedade é essencial para prevenir e reprimir crimes que colocam em risco a vida e a segurança das vítimas”, disse o delegado Rodrigo Faria.
Para entrar em contato com a polícia, ligue 190; para contatar a Central de Atendimento à Mulher, o número é 180.