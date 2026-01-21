Assine
Gerais
FEMINICÍDIO

Mulher que estava desparecida é encontrada morta em Araguari

A polícia prendeu o suspeito pelo feminicídio. A vítima foi morta com uma facada no pescoço durante relação sexual

Ivan Drummond
Ivan Drummond
21/01/2026 15:04 - atualizado em 21/01/2026 15:05

Autor do assassinato de Joyce foi preso nesta terça-feira em trabalho conjunto da Polícia Civil e Polícia Militar
Suspeito do assassinato de Joyce foi preso nesta terça-feira em trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar crédito: PCMG

Em um trabalho de buscas envolvendo as Polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) de Araguari, no Triângulo Mineiro, o corpo de Joyce Karoline Silva, de 25 anos, foi encontrado nessa terça-feira (20/1). O suspeito do crime, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apesar de ser dada como desparecida desde 13 de janeiro, a vítima tinha sido vista pela última vez pela família, em Deolinda, distrito de Cruzeiro do Sul, no dia 5 do mesmo mês.

O corpo de Joyce foi encontrado na casa dela, com um ferimento no pescoço, provocado por uma faca.

O suspeito confessou o crime. Ele teria aplicado um golpe no pescoço da vítima durante uma relação sexual.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Araguari, delegado Rodrigo Franco, o suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

“Comportamentos obsessivos, ameaças e outros atos violentos devem ser comunicados imediatamente. A participação da sociedade é essencial para prevenir e reprimir crimes que colocam em risco a vida e a segurança das vítimas”, disse o delegado Rodrigo Faria.

Para entrar em contato com a polícia, ligue 190; para contatar a Central de Atendimento à Mulher, o número é 180.

