Casal de circo é preso por crimes sexuais contra adolescentes mineiros

Adolescente do Norte de Minas relatou perseguição, e casal foi encontrado em circo itinerante no interior de São Paulo

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/01/2026 18:13 - atualizado em 23/01/2026 18:13

Investigações começaram depois que adolescente contou à família sobre perseguições que sofria pelo homem do casal
Investigações começaram depois que adolescente contou à família sobre perseguições que sofria pelo homem do casal crédito: iStock

Um casal, integrante de um circo itinerante, foi preso em flagrante em uma ação conjunta das Polícias Civis de Minas Gerais e São Paulo, após extensa investigação que apurou crimes sexuais contra adolescentes no Norte do estado mineiro. As prisões aconteceram nesta sexta-feira (23/1).

De acordo com a Polícia Civil mineira, as investigações começaram em 16 de janeiro, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na cidade de Taiobeiras, depois que uma adolescente de 15 anos relatou à família que vinha sendo ameaçada e importunada sexualmente por um homem, de 25.

As investigações apontam que o homem se aproveitou de uma relação de proximidade com a vítima para conseguir seu contato e passar a enviar mensagens e vídeos sexuais, além de insistir que ela também compartilhasse imagens íntimas.

A polícia mineira descobriu que o circo passava pelo interior de São Paulo, o que justificou uma articulação interestadual para que fossem cumpridos mandados de busca e apreensão. O homem foi encontrado com uma companheira, que não teve a idade divulgada, e os agentes recolheram os celulares dos dois.

A análise dos aparelhos resultou no encontro de material ilícito envolvendo adolescentes e provas em vídeos e fotos de abuso sexual contra menores de idade.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão em Avaré, no interior paulista. As vítimas foram identificadas e levadas ao Conselho Tutelar.

Conforme explicado pela delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Mayra Coutinho, os suspeitos serão investigados por crimes relacionados com produção, compartilhamento e armazenamento de material de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Parte das investigações segue com a Polícia Civil de São Paulo, e o procedimento continua sob sigilo.

