Deslizamentos deixam moradores em risco em bairros de BH
O deslizamento de encostas nos bairros Taquaril, no Leste de BH, e São Jorge III, no Oeste da capital, preocupam a população, que teme por suas casas
O deslizamento de encostas deixou moradores em risco e outros fora das casas nos bairros Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), e São Jorge III, na Oeste, nesta sexta-feira (23/1).
No Taquaril, o deslizamento deixou grandes rachaduras e comprometeu o acesso de uma casa na Rua Gaspar de Lemos, no número 131. De acordo com a Defesa Civil municipal, também foi constatado o descalçamento parcial de um dos pilares de sustentação da varanda da casa e o rompimento da rede de esgoto doméstico.
A movimentação da terra também deixou o imóvel vizinho, de número 162, em risco. Segundo o órgão municipal, houve o desabamento parcial de um muro e instabilidade no piso da varanda externa.
A área passou por vistoria e os agentes da Defesa Civil confirmaram que a área permanece em risco alto para novos deslizamentos de terra, principalmente devido ao período chuvoso, mas que as casas podem não ser afetadas caso novos deslizamentos aconteçam.
Os moradores de ambas as residências foram orientados a manter as varandas isoladas, de forma preventiva, até a completa resolução dos problemas, cujas formas de mitigação foram informadas. Todo o talude afetado ficou coberto por uma lona.
Já no Bairro São Jorge III, um deslizamento de talude atingiu um prédio comercial na região do Beco da Amizade. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas conseguiram sair do prédio e outras duas precisaram da ajuda dos militares para deixar o local.
O prédio foi isolado e outros três imóveis foram evacuados pelos riscos de movimentações do terreno. A Defesa Civil foi acionada para analisar a situação dos imóveis e determinar se será possível ou não o retorno das famílias para os imóveis. O órgão foi procurado para informações sobre a vistoria e a reportagem aguarda retorno.