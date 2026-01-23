Muro de casa cai e deixa moradores desesperados em BH

O muro de uma casa caiu na Rua João Gualberto Filho, no bairro Sagrada Família, região Leste de Belo Horizonte (MG), nesta sexta-feira (23/1). Apesar do susto, ninguém se machucou.

Segundo um dos moradores da casa, Denis de Oliveira, de 25 anos, o muro começou a cair durante a madrugada. “Era meia-noite e meia quando o muro começou a cair. Daí às 2 ou 3 da manhã, caiu tudo. Foi um barulhão. Eu e meu sogro acordamos na hora”, explicou.





O inquilino da casa Lourenço Freire, cirurgião-dentista aposentado de 73 anos, contou que percebeu quando uma rachadura no muro começou a aumentar. “Começou a estalar, meia-noite caiu um pedacinho, depois caiu mais um e aí a rachadura foi aumentando. Eram duas horas da manhã quando caiu o muro todo de uma vez. Tinha móveis, coisas aqui, 60 metros de mangueira. Um prejuízo violento”, afirmou. Segundo ele, sete cachorros e dois gatos estavam na área de varanda quando o muro deu sinais que iria cair. Todos foram tirados do cômodo com segurança.

Em conversa com a reportagem, ele contou que está desesperado. “Estou sem dormir até agora. Agora só falta a Defesa Civil vir pra eu poder dormir em paz”, explicou. O dono da residência também acompanha a situação.



A sensação agora é de desespero. “Sem minha casa, fico sem teto, sem ter para onde fugir, nem parente para me acolher. Me sinto um estranho no ninho”, afirmou o senhor. Ele também se emocionou ao conversar com a reportagem: “Eu preciso dormir, eu preciso ter sossego, ter descanso, porque foi uma noite de terror. Sexta-feira do terror. Terror, barulheira, medo, desespero. Para onde eu vou?”.

Obra não finalizada

No lote em que caiu o muro, há dois anos está sendo construído um condomínio de apartamentos. De acordo com apuração da reportagem, a construtora responsável pela obra, SPE Darci, auxilia os moradores na contenção do muro com lonas, sinalização com fitas e suporte do telhado. “Eu espero que eles banquem esse prejuízo porque é demais”, afirmou o morador. A construtora foi procurada para um pronunciamento e até a publicação da matéria não retornou.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias envolvendo o fato. A Defesa Civil municipal foi acionada e faz uma vistoria no local. O órgão municipal foi procurado pela reportagem para mais esclarecimentos e o espaço segue aberto.

