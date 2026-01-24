Assine
DESLIZAMENTO E DESABAMENTO

Todas as regionais de BH seguem em alerta para deslizamentos e desabamentos

Defesa Civil mantém risco geológico forte até segunda-feira depois de chuvas intensas nos últimos dias

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/01/2026 14:21 - atualizado em 24/01/2026 14:23

Todas as regionais da capital estão em nível vermelho, o que representa risco geológico forte
Todas as regionais de Belo Horizonte seguem em alerta para risco de deslizamentos e desabamentos em razão do grande volume de chuva registrado nos últimos dias.

Dados divulgados pela Defesa Civil, na tarde deste sábado (24/1), indicam que todas as regionais da capital estão em nível vermelho, o que representa risco geológico forte.

O alerta segue válido até segunda-feira (26/1) e é acionado quando o acumulado de chuva atinge ou ultrapassa 70 milímetros em um período de 72 horas.

Atenção aos sinais de risco

A Defesa Civil orienta moradores a ficarem atentos a indícios de instabilidade, como:

  • rachaduras no solo ou nas paredes
  • muros estufados
  • portas e janelas travando
  • inclinação de postes ou árvores
  • água escorrendo pela base de barrancos
  • estalos ou barulhos incomuns no terreno

Caso esses sinais sejam identificados, a recomendação é deixar o imóvel imediatamente e acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Ocorrências recentes em BH

Na Rua João Gualberto Filho, no Bairro Sagrada Família (Região Leste), o muro de uma residência desabou nessa sexta-feira (23/1). No imóvel vizinho, houve deslizamento de talude, sem registro de vítimas.

Já no Bairro Taquaril, também na Região Leste, um deslizamento de encosta provocou rachaduras e comprometeu o acesso a uma residência na Rua Gaspar de Lemos. Segundo a Defesa Civil, houve descalçamento parcial de um pilar de sustentação da varanda e rompimento da rede de esgoto doméstico.

Na Região Oeste, no Bairro São Jorge III, um deslizamento de talude atingiu um prédio comercial na área do Beco da Amizade. Conforme o Corpo de Bombeiros, duas pessoas conseguiram sair sozinhas e outras duas precisaram de apoio para deixar o local.

