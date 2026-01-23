BH tem alerta para grandes riscos de deslizamento e desabamento

Belo Horizonte está em alerta para risco grande de deslizamento e desabamento. O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal na tarde desta sexta-feira (23/1).

O órgão orienta a população a ficar atenta a sinais como rachaduras no solo, trincas nas paredes, muros estufados, portas e janelas travando, inclinação de postes ou árvores, água escorrendo da base do barranco e estalos ou barulhos incomuns no terreno. Caso os moradores notem esses sinais, devem deixar o imóvel imediatamente e ligar para Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

A Defesa Civil da capital afirma que o cuidado deve ser redobrado durante à noite e madrugada, quando a visibilidade é reduzida.

Moradores da capital mineira devem manter os cuidados nos próximos dias. Todas as regiões estão sob alerta para risco geológico forte até segunda-feira (26/1). Essa classificação ocorre quando há acumulado de chuva igual ou maior que 70mm em 72 horas.