BH tem alerta para grandes riscos de deslizamento e desabamento
O aviso foi emitido na tarde desta sexta-feira (23/1). Risco geológico na capital mineira é válido até segunda-feira (26/1)
compartilheSIGA
Belo Horizonte está em alerta para risco grande de deslizamento e desabamento. O aviso foi emitido pela Defesa Civil municipal na tarde desta sexta-feira (23/1).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O órgão orienta a população a ficar atenta a sinais como rachaduras no solo, trincas nas paredes, muros estufados, portas e janelas travando, inclinação de postes ou árvores, água escorrendo da base do barranco e estalos ou barulhos incomuns no terreno. Caso os moradores notem esses sinais, devem deixar o imóvel imediatamente e ligar para Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).
- Rio Paranaíba sobe mais de 1 metro em menos de 24 horas e alerta Município
- Muro de casa cai e deixa moradores desesperados em BH
- Chuva acende alerta para nível dos rios em Minas Gerais
A Defesa Civil da capital afirma que o cuidado deve ser redobrado durante à noite e madrugada, quando a visibilidade é reduzida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Moradores da capital mineira devem manter os cuidados nos próximos dias. Todas as regiões estão sob alerta para risco geológico forte até segunda-feira (26/1). Essa classificação ocorre quando há acumulado de chuva igual ou maior que 70mm em 72 horas.