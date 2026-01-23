Rio Paranaíba sobe mais de 1 metro em menos de 24 horas e alerta Município

O nível do Rio Paranaíba subiu mais de 1 metro em menos de 24 horas e deixou as autoridades em alerta em Patos de Minas. A elevação foi confirmada em nova medição feita pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (23/1). A situação pode se agravar caso a previsão de mais chuva se confirme.

Hoje, às 9h58, o rio atingiu 5,45 metros acima do nível normal na medição feita na Ponte do Arco, no fim da Avenida Joaquim Fubá. Nessa quinta-feira (22/1), às 10h30, o nível estava em 4,25 metros.

Segundo especialistas, as águas começam a sair da calha quando o rio alcança 6 metros acima do nível normal. O transbordamento ocorre a partir dos 8 metros, momento em que começam os transtornos para moradores das áreas próximas.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que, entre domingo (18/1) e quinta-feira (22/1), choveu 139,88 mm na região. A previsão indica continuidade das chuvas, com volumes que podem variar entre 22 mm a 36,4 mm até o fim de semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A situação de elevação do nível do rio Paranaíba tem sido constante. Em 2023, a cidade de Patos de Minas sofreu com a invasão de ruas e casas por meio de cheia do curso d'água. Em janeiro daquele ano o rio atingiu níveis críticos que superaram a cota de inundação. Em 2024 e 2025 houve monitoramento por conta de novas cheias, ainda que não tenham sido tão graves.