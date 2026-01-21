Como agir em caso de enchente ou alagamento? Guia de segurança

Com os alertas de temporais e chuvas intensas em diversas regiões do Brasil, saber como se proteger em caso de enchentes ou alagamentos é fundamental. A Defesa Civil mantém um protocolo claro de ações que podem salvar vidas e minimizar perdas. Seguir essas orientações antes, durante e depois de uma inundação aumenta a segurança de toda a família.

O primeiro passo é a prevenção. Estar preparado antes que a água suba faz toda a diferença. Adotar medidas simples com antecedência pode evitar grandes transtornos e garantir que você e seus vizinhos estejam mais seguros quando a chuva forte chegar. É importante não esperar o último momento para agir.

O que fazer antes da enchente

A preparação é a melhor defesa. Quando há previsão de chuva forte, algumas ações preventivas são cruciais. Acompanhar os alertas meteorológicos e as orientações da Defesa Civil local, por meio de canais oficiais ou aplicativos, é o ponto de partida.

Kit de emergência : tenha uma mochila com documentos importantes (protegidos em sacos plásticos), lanterna, pilhas, rádio, água potável, alimentos não perecíveis e um kit de primeiros socorros.

Proteja seus bens : guarde objetos de valor, eletrônicos e documentos em locais altos e seguros, longe do alcance da água.

Desligue a energia: se a água começar a entrar em casa, desligue o disjuntor geral de energia elétrica para evitar curtos-circuitos e choques.

Plano de fuga: conheça as rotas de fuga e os pontos de abrigo seguros definidos pela prefeitura da sua cidade. Combine um ponto de encontro com sua família.

Como agir durante o alagamento

Se a inundação for inevitável, manter a calma é essencial. A prioridade máxima é proteger a vida. Nunca subestime a força da água e evite se expor a riscos desnecessários. Siga as instruções das equipes de resgate sem hesitar.

Saia de áreas de risco: ao primeiro sinal de inundação, abandone locais inseguros e procure abrigos em pontos elevados.

Evite o contato com a água: a água de enchentes é contaminada e pode transmitir doenças graves como leptospirose, diarreias infecciosas e outras infecções de pele. Não ande, nade ou deixe crianças brincarem em áreas alagadas.

Não dirija: evite atravessar ruas alagadas com o carro. A força da correnteza pode arrastar o veículo e uma pequena profundidade já é suficiente para causar problemas mecânicos.

Ajude os mais vulneráveis: preste auxílio a crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção que estejam próximas a você.

Busque ajuda: se estiver preso, suba para o ponto mais alto da casa, como o telhado, e sinalize por socorro. Ligue para a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Cuidados após a inundação

Quando a água baixar, os perigos ainda não acabaram. O retorno para casa exige atenção redobrada para garantir a segurança de todos. A limpeza e a avaliação dos danos devem ser feitas com muito cuidado.

Avalie a estrutura: só retorne para casa após a liberação das autoridades. Verifique se a estrutura do imóvel não foi comprometida por rachaduras ou risco de desabamento.

Limpeza e desinfecção: limpe e desinfete todos os cômodos, móveis e objetos que tiveram contato com a água da enchente para eliminar germes e bactérias. Use botas e luvas de borracha durante todo o processo.

Descarte itens contaminados: jogue fora alimentos, medicamentos e água potável que tiveram contato com a água da inundação, pois podem estar contaminados e causar doenças.

Procure atendimento médico: em caso de ferimentos ou se apresentar sintomas como febre, dores no corpo ou diarreia após o contato com a água, procure uma unidade de saúde imediatamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.