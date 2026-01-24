BH entra em alerta para chuva forte e rajadas de vento nas próximas horas
Defesa Civil prevê chuva de até 40 mm e ventos de 50 km/h até domingo (25/1)
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para chuva forte na capital mineira, com previsão de precipitação entre 20 e 40 milímetros nas próximas horas.
Segundo o órgão, a chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento ocasionais de até 50 km/h. O aviso é válido até as 8h de domingo (25/1).
Recomendações durante a chuva
- Redobre a atenção e evite áreas sujeitas a alagamentos, além de ruas próximas a córregos e ribeirões durante temporais.
- Não atravesse vias alagadas e não deixe crianças brincarem em enxurradas.
- Não se abrigue nem estacione veículos sob árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros, devido ao risco de deslizamentos.
- Não se aproxime de cabos elétricos rompidos. Em caso de risco, ligue para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras em imóveis, fendas no solo ou surgimento de minas d’água, acione a Defesa Civil.
- Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.
Como receber alertas da Defesa Civil
Moradores de Belo Horizonte podem acompanhar avisos sobre chuvas intensas, tempestades, granizo, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos pelos seguintes canais:
- WhatsApp (Canal Público)
- SMS: envie o CEP da sua rua para 40199 (serviço gratuito)
- Redes sociais: Instagram, Facebook, X (Twitter) e Telegram — @defesacivilbh