BH entra em alerta para chuva forte e rajadas de vento nas próximas horas

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para chuva forte na capital mineira, com previsão de precipitação entre 20 e 40 milímetros nas próximas horas.

Segundo o órgão, a chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento ocasionais de até 50 km/h. O aviso é válido até as 8h de domingo (25/1).

Recomendações durante a chuva

Redobre a atenção e evite áreas sujeitas a alagamentos, além de ruas próximas a córregos e ribeirões durante temporais.

Não atravesse vias alagadas e não deixe crianças brincarem em enxurradas.

Não se abrigue nem estacione veículos sob árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros, devido ao risco de deslizamentos.

Não se aproxime de cabos elétricos rompidos. Em caso de risco, ligue para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras em imóveis, fendas no solo ou surgimento de minas d’água, acione a Defesa Civil.

Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

Como receber alertas da Defesa Civil

Moradores de Belo Horizonte podem acompanhar avisos sobre chuvas intensas, tempestades, granizo, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos pelos seguintes canais: