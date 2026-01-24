Deslizamento de terra em BH deixa moradores em situação de risco

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O que era um buraco monitorado há meses tornou-se uma situação de risco na manhã deste sábado (24/1), no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. Um deslizamento de terra fez partes do quintal de duas residências vizinhas cederem completamente, fazendo uma cratera que já existia no local aumentar de tamanho. Apesar do susto, não houve feridos.



A viga do porão da casa, localizada na Rua São José do Jacuri, número 336, além de uma parede, parte do piso e de pilares, já haviam caído em dezembro do ano passado. O problema é antigo. Moradores e vizinhos foram alertados pela Defesa Civil de Belo Horizonte sobre a chance de desmoronamento da casa e o lugar está interditado completamente desde maio de 2025, até a resolução definitiva da situação.

A área já apresentava instabilidade desde dezembro do ano passado, quando uma tubulação de água da chuva se rompeu nas proximidades. Segundo os residentes, o buraco vinha crescendo a cada nova temporada chuvosa, mas as chuvas desta semana foram o gatilho para o colapso total da estrutura do terreno.



De acordo com a proprietária, a técnica de enfermagem Patrícia Chagas, de 51 anos, a Defesa Civil já havia emitido uma notificação de risco e um laudo técnico, realizado há seis meses, constatou novos problemas. Patrícia mora há 40 anos no local, e há sete meses está na casa do irmão com o filho. "Nossas coisas estão encaixotadas, estamos sem identidade", relata.

Moradores estão fora de casa há sete meses Tulio Santos/EM/D.A Press

Representantes da prefeitura, da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) estiveram no local em algumas ocasiões. Segundo Patrícia, a origem do problema é uma galeria de rede pluvial feita pela Prefeitura, que se rompeu. Até agora, nenhuma obra de contenção ou reparo na tubulação foi iniciada. No fim de dezembro, um imóvel vizinho já havia sido evacuado preventivamente devido ao avanço da erosão.



O incidente ocorre em um momento crítico para a capital mineira. A Defesa Civil mantém um alerta de risco geológico elevado para todas as regionais de Belo Horizonte, válido pelo menos até a próxima segunda-feira (26/1). O solo encharcado aumenta a probabilidade de novos deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informam que acompanham o deslizamento de terra ocorrido na Rua São José do Jacuri.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A Defesa Civil e equipes técnicas da Sudecap já haviam realizado vistorias no local, inclusive em dezembro de 2025, em razão de problema estrutural na galeria pluvial. Na ocasião, foi identificado risco potencial às residências vizinhas. A vistoria mais recente constatou lançamentos inadequados de água da própria residência que contribuíram para o agravamento do processo erosivo. Ressalta-se que a área afetada encontra-se em terreno particular, de difícil acesso pela mata do Planalto. A Sudecap realizou diversas diligências mas a localização da residência e o acesso restrito ao ponto crítico da galeria dificultam a execução das obras. As ações para contratação dos projetos executivos de engenharia estão em andamento", diz o texto.