Onça-parda ferida é resgatada às margens de estrada no interior de Minas

Uma onça-parda, também conhecida como suçuarana, foi encontrada ferida às margens da MGC 135, onde teria sido atropelada, na área do entorno do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, entre os municípios de Januária e Itacarambi no Norte de Minas.

O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), sendo encaminhado, inicialmente, para atendimento em uma clínica veterinária em Januária; e depois para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Montes Claros.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a onça ferida foi encontrada por populares, na tarde de sexta-feira (23/1), às margens da MGC 135, no Km 160 da rodovia, na região da Fazenda Minará, próximo à entrada do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, a cerca de 40 quilômetros de Januária.

O felino apresentava traumatismo craniano e sangramento na região da boca e do focinho, marcas de um possível atropelamento.

Após ser acionado por moradores, uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local, com o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais específicos para contenção e captura de animais silvestres. Após avaliação da equipe e adoção das medidas de segurança necessárias, o animal foi capturado com segurança.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, devido à inexistência de uma estrutura adequada para atendimento veterinário especializado em fauna silvestre em Januária, foi realizado contato com um médico veterinário de uma clínica particular da cidade, “que prontamente realizou o atendimento inicial e a estabilização do animal, possibilitando seu transporte seguro”, informou o órgão.

Segundo um dos militares que trabalhou no resgate, a onça é um animal adulto e pesa 28,6 quilos. Após a realização de exames, avaliação clínica e administração de medicação, o animal foi estabilizado e liberado para transporte por volta das 23 horas. Na manhã deste sábado (25/01), a onça-parda foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Montes Claros.

A onça vai permanecer na unidade do Cetas sob os cuidados de equipe especializada para avaliação, tratamento definitivo e outros procedimentos. Ainda não se sabe quando o animal poderá ser devolvido à natureza.

A reportagem do Estado de Minas localizou e conversou com o condutor (guia turístico) do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Joaquim Nepomuceno Filho, o Kinka Nepomuceno, um dos moradores da região que encontrou a onça-parda ferida e ajudou no resgate do animal, feito pelo Corpo de Bombeiros.

Kinka conta que viveu a experiência de se aproximar da onça e que não teve medo de ser atacado pelo felino. “Olha, não tive medo porque a onça estava bem machucada. Quer dizer, a gente não mexe com onça (solta). Mas, ela não estava apresentando perigo. Na verdade, ela estava precisando de ajuda”, afirma o guia turístico, que mora na comunidade de Fabião 1, na entrada do Parque do Peruaçu.

Nepomuceno conta que estava passando perto da sede do ICMBio quando tomou conhecimento da presença da onça com ferimentos decorrentes do atropelamento na MGC 135. Imediatamente, ele se deslocou para o lugar onde o felino se encontrava.

“Quando cheguei ao local, a onça estava andando em círculo. Ela estava apresentando a cabeça bem machucada, sangrando no focinho”, descreve o morador. Ele disse ainda que, quando os bombeiros chegaram ao local, a onça tinha caminhado para dentro do mato. Aí, os militares, com o uso de uma rede e outros procedimentos, capturaram o animal, a fim de levá-lo para os cuidados veterinários.

A Onça-parda (Puma concolor), também conhecida como suçuarana, pode medir até 1,50 metro (sem cauda) e pesar entre 53 e 72 quilos, apesar de haver registros de machos com mais de 110 quilos. Trata-se do segundo maior felino das Américas, atrás apenas da onça-pintada. A onça-parda é também o mamífero terrestre com a maior distribuição geográfica no ocidente, ocorrendo desde a Columbia Britânica, no Canadá, até o extremo sul do Chile. Habita desde florestas densas, até áreas desérticas, com clima tropical ou subártico, exceto a tundra. É capaz de sobreviver em áreas extremamente alteradas pelo homem, como pastagens e cultivos agrícolas.

A espécie varia muito ao longo de sua distribuição em peso e tamanho. Populações dos extremos do continente (Chile e Canadá) são animais maiores e mais robustos, pesando em média 75 kg. Já as populações de regiões tropicais tendem a ser menores, pesando por volta de 50 kg. A coloração da pelagem varia do cinzento-claro até o marrom-avermelhado. É o segundo maior felino das Américas, atrás apenas da onça-pintada.