Imagine o medo: Onça chega de surpresa e ‘encara’ fotógrafo no Chile
Enquanto tirava fotos, Marcello foi surpreendido com a chegada de uma fêmea chamada Escarcha, que ficou a menos de um metro de distância dele. Foto: Reprodução/@marcellocavalcanti1
Em uma postagem no Instagram, o fotógrafo contou que Escarcha desceu uma pequena elevação e foi se aproximando devagar da cerca. Um guia orientou o grupo a ficar imóvel enquanto observavam a cena. Foto: Montagem/Reprodução @marcellocavalcanti1
Apesar do encontro ter durado cerca de um minuto, Marcello descreveu a experiÃªncia como muito intensa: â??Depois do maior minuto da minha vida, ela saiu correndo em posiÃ§Ã£o de caÃ§a e se embrenhou na mata do outro lado da estrada." Foto: Montagem/ReproduÃ§Ã£o @marcellocavalcanti1
"[...] Enfim eu soltei a respiração e pude fazer as ultimas fotos", contou. "Emoção a mil, todos se abraçando por terem visto cena tão linda e eu ainda estou emocionado de ter sido escolhido por Escarcha para ter vivido isso”. Foto: Reprodução/@marcellocavalcanti1
O puma, também conhecido como suçuarana, onça-parda, leão-da-montanha ou cougar, é um dos maiores felinos das Américas. Foto: Bas Lammers wikimeida commons
Seu habitat é vasto: vai desde o Canadá até o sul da Argentina e Chile, abrangendo florestas tropicais, montanhas, desertos e regiões frias. Foto: Nina/Pixabay
Os pumas têm um corpo esguio e musculoso, com patas traseiras poderosas que os ajudam a saltar grandes distâncias. Foto: Pexels/Klub Boks
Os adultos medem entre 1,5 a 2,7 metros de comprimento (incluindo a cauda) e pesam entre 30 e 100 quilos. Os machos geralmente são maiores que as fêmeas. Foto: Bobby Herron por Pixabay
O puma é um animal solitário e territorial, que só se junta a outros da espécie durante a época de acasalamento. Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez/Wikimedia Commons
A exemplo de outros felinos, os pumas são conhecidos por sua técnica de emboscada, usando a vegetação para se aproximar silenciosamente da presa antes de um ataque rápido. Foto: Pixabay
Por outro lado, ao contrário de outros grandes felinos, os pumas não rugem, mas emitem vocalizações como gritos e ronronados. Foto: Nathan Andress/Unsplash
O puma é classificado como "Pouco Preocupante" pela Lista Vermelha da IUCN em termos globais, mas algumas populações estão ameaçadas por perda de habitat, caça e conflitos com humanos. Foto: Pexels/Andrew Patrick Photo
No Brasil, o puma é considerado o segundo maior felino e habita diversos biomas, como Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, entre outros. Foto: Flickr - U.S. Army Corps of Engineers
Apesar de ser amplamente distribuído, o puma enfrenta ameaças sérias no Brasil como desmatamento, perda de habitat e caça ilegal. Foto: Wikimedia Commons/Shahzaib Damn Cruze