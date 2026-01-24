Assine
TRAGÉDIA

MG: batida entre carretas provoca explosão e deixa dois mortos na BR-365

Ocorrência foi registrada na altura do KM 426, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. As vítimas eram os motoristas dos veículos

Clara Mariz
Clara Mariz
24/01/2026 19:20 - atualizado em 24/01/2026 19:21

Bombeiros combatem incêndio em acidente na BR-365, em Patos de Minas
Carretas seguiam em direções opostas quando colidiram uma com a outra e com o impacto uma das cabines explodiu crédito: CBMMG / Divulgação

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo duas carretas na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na tarde deste sábado (24/1). A batida aconteceu na altura do KM 426 e foi seguida de uma explosão. A pista ficou totalmente interditada, e até o início da noite não havia previsão para liberação.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as carretas seguiam em direções opostas quando colidiram. Com o impacto, uma das cabines explodiu, o que provocou o incêndio no outro veículo. Os dois motoristas morreram.

Até o momento, não há informações do que teria provocado o sinistro. De acordo com a corporação, por volta das 17h, as chamas já haviam sido apagadas.

Além disso, foi preciso acionar o Núcleo de Emergências Ambientais, uma vez que parte de uma das cargas foi identificada como cola. A perícia das Polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Rodoviária Federal (PRF) também foram acionadas.

Pelo X, antigo Twitter, a PRF informou que, às 18h, a pista ainda estava interditada, e não havia previsão para liberação.

