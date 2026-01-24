MG: batida entre carretas provoca explosão e deixa dois mortos na BR-365
Ocorrência foi registrada na altura do KM 426, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. As vítimas eram os motoristas dos veículos
Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito envolvendo duas carretas na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na tarde deste sábado (24/1). A batida aconteceu na altura do KM 426 e foi seguida de uma explosão. A pista ficou totalmente interditada, e até o início da noite não havia previsão para liberação.
Conforme o Corpo de Bombeiros, as carretas seguiam em direções opostas quando colidiram. Com o impacto, uma das cabines explodiu, o que provocou o incêndio no outro veículo. Os dois motoristas morreram.
Até o momento, não há informações do que teria provocado o sinistro. De acordo com a corporação, por volta das 17h, as chamas já haviam sido apagadas.
Além disso, foi preciso acionar o Núcleo de Emergências Ambientais, uma vez que parte de uma das cargas foi identificada como cola. A perícia das Polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Rodoviária Federal (PRF) também foram acionadas.
Pelo X, antigo Twitter, a PRF informou que, às 18h, a pista ainda estava interditada, e não havia previsão para liberação.