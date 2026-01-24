Quatorze pessoas ficam feridas em batida entre ônibus e caminhão

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Quatorze pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado grave, em um acidente com um ônibus que transportava trabalhadores rurais na BR-365, próximo a Patrocínio, no Alto Paranaíba, no fim da tarde desta sexta-feira (23/1).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atuou no socorro às vítimas junto com a concessionária EPR e o Samu, o ônibus fazia o trajeto de Silvano a Patrocínio e retornava para a comunidade de Silvano.

Sete passageiros sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local, com avaliação clínica e curativos. Duas vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro Municipal de Patrocínio.

Devido aos danos na parte frontal do ônibus, foi necessário usar uma escada para acessar o interior do veículo pelo para-brisa dianteiro e retirar as vítimas.

O trânsito na região ficou totalmente interditado, sendo liberado parcialmente apenas após a retirada das vítimas.