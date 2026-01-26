Assine
BR-116: carro bate em pedra, e mulher e filho morrem em Minas

Dois homens também ficaram feridos e foram encaminhados para unidades de saúde da região

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
26/01/2026 14:38 - atualizado em 26/01/2026 14:39

Acidente deixa mulher e filho mortos na BR-116 em MG
Acidente deixa mulher e filho mortos na BR-116 em Minas crédito: Divulgação/CBMMG

Um acidente na BR-116 resultou na morte de uma mulher e do filho dela na manhã desta segunda-feira (26/1), na saída de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em direção a Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista teria perdido o controle do veículo e saído da pista, colidindo com uma pedra. 

Uma mulher de 54 anos e seu filho, de 17, que estavam no banco de trás, morreram durante o atendimento e o resgate realizados por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

Além das duas vítimas, dois homens ficaram feridos e receberam atendimento médico, sendo encaminhados para unidades de saúde da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista estava fora do veículo, quando o socorro chegou ao local. O outro homem, que estava no banco do passageiro, ficou preso no carro, e foi preciso movimentar o banco para retirá-lo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

